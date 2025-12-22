Christopher «Chris» Anton Rea, bekannt für Hits wie «Driving Home For Christmas» (1986), ist gestorben. Das berichtet die BBC unter Berufung auf einen Familiensprecher.

Rea starb am Montagmorgen im Alter von 74 Jahren nach kurzer Krankheit in einer Klinik.

Der Sprecher der Familie lässt sich zitieren: «Mit grosser Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Chris bekannt. Er ist heute früh nach kurzer Krankheit friedlich im Krankenhaus verstorben, umgeben von seiner Familie.»

Neben seinem beliebten Weihnachtshit war Rea Ende der 1970er- und in den 1980er-Jahren mit «Fool (If You Think It's Over)», «Let's Dance» und «The Road To Hell» erfolgreich.

Der in Middlesbrough geborene Musiker war zuvor mit Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden und hatte sich 2001 die Bauchspeicheldrüse entfernen lassen. 2016 erlitt Rea einen Schlaganfall, erholte sich aber und veröffentlichte danach noch zwei Studioalben.