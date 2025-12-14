Alle Jahre wieder dudeln dieselben Weihnachtsklassiker im Radio, am Markt oder beim Guetzle. Wenn Sie zu denen gehören, die bei den ersten Takten von «Last Christmas» reflexartig den Skip-Button drücken, kommen hier fünf alternative Weihnachtslieder, die festlich sind, aber garantiert nicht kitschig. Präsentiert von SRF 2-Musikredaktorin Aline Stadler.

1. Run-D.M.C.: «Christmas Is» (1992)

Ein fröhlicher Weihnachtsrap kommt von Run-D.M.C: «Christmas Is» ist ein Song mit Charity-Charakter, der auf dem Benefizalbum «A Very Special Christmas Vol.2» erschien und Spenden für die Sport- und Inklusionsbewegung Special Olympics sammelte. Santa Claus und Hip-Hop passen manchmal besser zusammen, als man denkt – «It’s better to give than to receive, yo!».



2. Leléka: «Bil’» (2024)

Ein ukrainisches Weihnachtslied neu vertont: Das poetische Stück «Bil’» erzählt von der Sehnsucht nach Nähe und Fürsorge. In ihrem Album «Rizdvo» (ukrainisch für «Weihnachten») widmet sich das multikulturelle Quartett traditioneller Weihnachtsmusik aus der Ukraine. Die Sängerin Viktoria Leléka hat Lieder erforscht, deren Ursprünge bis in vorchristliche Zeiten zurückreichen. «Rizdvo» spendet Licht in dunklen Zeiten – und ist ein Album mit Herz und Tiefe.

3. Vince Guaraldi Trio: «Christmas Time Is Here» (1965)

Snoopy, Linus & Lucy – und natürlich Charlie Brown: Die Peanuts-Figuren feiern Weihnachten in dem 1965 erschienenen Zeichentrickfilm «A Charlie Brown Christmas». Den Soundtrack dazu lieferte der US-amerikanische Pianist Vince Guaraldi mit seinem Trio. Es wurde zu einem der meistverkauften Jazz-Alben überhaupt. Eine verzauberte Weihnachtsmusik, die wahrscheinlich so manche Kindheitserinnerung weckt.

4. Jeunes Talents Noël: «Allegria, pace, Glück, amour» (2025)

Eine neue beschwingte schweizerische Weihnachtsperle auf Rumantsch, Italienisch, Deutsch und Französisch: Für das Projekt «Jeunes Talents Noël» hat die SRG die Schweizer Musikschaffenden Heidi Happy und Valentin Villard beauftragt, ein zeitgemässes Weihnachtslied für vier Jugendchöre aus vier Sprachregionen zu komponieren; in «Allegria, pace, Glück, amour» hat Heidi Happy die Weihnachtsgefühle der jungen Sängerinnen und Sänger einfliessen lassen. Das Lied ist der Höhepunkt eines eindrücklichen Chorkonzerts – Feststimmung garantiert.

5. Otto Lechner & Klaus Trabitsch: «Leise rieselt der Schnee» (2013)

Und nicht zuletzt ein Stück, das viele Chöre und Schulen durch die Advents- und Weihnachtszeit begleitet: «Leise rieselt der Schnee» – hier jedoch in einer ungewohnten Version der österreichischen Musiker Otto Lechner und Klaus Trabitsch. Mit Akkordeon und Gitarre schaffen sie eine ganz besondere Klangfarbe. Das Duo widmet sich auf dem Album «Still (Weihnachtslieder)» traditionellen Weihnachtsliedern aus dem deutschen Sprachraum und vertont diese auf originelle Weise neu.