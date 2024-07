Am Willisauer Jazzfestial wird Irène Schweizer unzählige Male auftreten.

Auch ihr allererstes Solokonzert ist in Willisau – live entwickelte Musik, die ihre Spielfreude, ihren immensen Ideenreichtum und einen sehr intuitiven Umgang mit der ganzen Geräuschwelt des Pianos offenbaren. Schweizers Solokonzert in Willisau erscheint bald auf Platte – und so wird sie in diesen Jahren, 1977 und 1978, die erste Frau Europas überhaupt, die als Solopianistin Platten herausgibt.