Phänomen K-Pop - Warum die koreanische Boyband BTS die Welt erobert

Die koreanische Boyband BTS schaffte dieses Jahr den endgültigen Durchbruch in der westlichen Pop-Welt: Das Time Magazine verlieh der Band den Titel «Entertainer of the Year». Was steckt hinter dem Phänomen der sieben jungen Männern aus Südkorea?