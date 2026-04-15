Der Begriff «Kuschelrock» erhitzt seit 1987 die Gemüter und löst heftige Emotionen aus: Sehnsucht, Liebesrausch, Geborgenheit oder auch nacktes Grauen. Die berühmteste Liebeslied-Compilation der deutschsprachigen Welt überlebt bis heute.

«Kuschelrock», so heisst Mitte der 1980er-Jahre eine beliebte Nachtmusiksendung im Hessischen Rundfunk. 1987 sichert sich die Plattenfirma BMG den Namen und lanciert die erste Kuschelrock-Song-Compilation – eine Sammlung der romantischsten Pop- und Rock-Hits der Stunde.

Das Publikum ist entzückt, denn der Erwerb einzelner Love-Songs ist teuer: Wer einen bestimmten Song will, muss oft ein ganzes Album kaufen. Compilations erfreuen darum die geneigte Käuferschaft. Streaming-Dienste, Social Media und Youtube liegen noch in weiter Zukunft.

Legende: Das Cover der ersten Compilation «Kuschelrock 1» (1987). Darauf enthalten: Songs von Pop- und Rock-Grössen wie Tina Turner, Genesis oder Freddie Mercury. Das schmachtende Pärchen ist als Cover-Sujet ein Leitmotiv bis heute. Sony Music

Radio, TV und Jugendzeitschriften feiern und bewerben das Format und so kommt es, dass Kuschelrock bald im ganzen deutschsprachigen Raum zum geteilten Kulturgut wird, zum Inbegriff für Musik gewordene Zuneigung, Disco-Romantik und Mixtape-Sehnsucht – die Leidenschaft, für eine geliebte Person die stimmigste Sammlung an Liebesliedern zusammenzustellen.

Ein Sound entzweit die Welt

Kuschelrock-Alben werden zum Soundtrack der Verliebtheit für eine ganze Generation. Von Tina Turners «Two People» über Phil Collins «One More Night» bis hin zu Joe Jacksons «Happy Ending» – Kuschelrock bietet den passenden Klang für jede Lebens- und Liebeslage.

Mehr noch: «Kuschelrock», die Musik zum Entspannen, Verlieben oder Kuscheln, kriegt einen eigenen Duden-Eintrag und selbst Die Ärzte, ihres Zeichens Könige des Deutsch-Punk, zollen dem Kuschelrock Tribut im unsterblichen Song «Schrei nach Liebe». Ironisch zwar, aber immerhin.

Für alle, die weder Radio-Hitparade hören noch Bravo lesen, ist Kuschelrock der Inbegriff des musikalischen Kitschs – die Antithese zu allem, was in den 1980er- und 1990er-Jahren spannend, neu und innovativ ist: Hip Hop, Grunge, Jungle, Drum'n'Bass und überhaupt die ganze elektronische Musik. Kuschelrock ist Safety Zone und Pathos des Grauens. Kuschelrock heisst: Poison statt Nirvana. Boyz II Men statt De La Soul. Toni Braxton statt D'Angelo.

Die Marke «Kuschelrock» setzt auf Nostalgie – ein Erfolgsrezept Box aufklappen Box zuklappen In einer belastenden Gegenwart mit ungewissen Zukunftsaussichten wirkt der nostalgische Blick in die Vergangenheit wie eine Beruhigungspille. Aber Pillen sind bekanntlich mit Vorsicht zu geniessen: In «Retromania» diagnostiziert der britische Musikjournalist bereits 2011 eine Popkultur, die «süchtig nach ihrer eigenen Vergangenheit» ist und er fragt sich: «Was passiert, wenn uns die Vergangenheit ausgeht?». Und der Kulturwissenschaftler Mark Fisher deutet in seinem Essay «What is Hauntology?» den Rückblick als Symptom «verlorener Zukünfte». Das mag erklären, warum die Kuschelrock-Compilation auch heute noch attraktiv ist: Sie liefert seit Jahrzehnten alljährlich eine Sammlung an Balladen nach altbekanntem Strickmuster, welche die Zukunft vergessen und die Vergangenheit zur emotional aufgeladenen Erinnerungskapsel machen.

Liebe über alles

Und doch: In der Disco oder an der Schulfete, wenn der DJ die Nadel auf die Rillen von «One Moment in Time» setzt und das Licht leiser wird, wenn die einen panisch die Flucht ergreifen und andere sich zu Pärchen für den Slow Dance formieren ... wenn die Chemie stimmt: dann lässt sich plötzlich auch der Heavy-Rocker an der Hand nehmen und Wange an Wange tanzend davon überzeugen, dass sich zu Whitney Houston vielleicht doch besser schmusen lässt als zu Slayers «Reign in Blood». Egal wie guilty der Pleasure ist: Der Schrei nach Liebe überwindet alle Grenzen.

Verständlich deshalb: Kuschelrock-Alben haben die Erfindung von Internet, Spotify und KI-Chatbots überlebt. Bis heute erscheint jeden Herbst ein physisches Kuschelrock-Doppelalbum, das regelmässig in die Charts klettert. Zuletzt in Deutschland im Jahre 2025: Kuschelrock 39 serviert traditionsgemäss aktuelle Hits wie «Die With a Smile», «Please Please Please» oder «All My Love».

Legende: Kuschelrock 39 (2025): Der Bart wird grau, das Zielpublikum auch. Sony Music

Das Vokabular von Liebe, Romantik und Nostalgie – es ändert sich wohl nie. Darum ziert auch heute noch der immergleiche Schriftzug aus den 1980er-Jahren das Kuschelrock-Album-Cover. Und auch das schmachtende Liebespaar am Meeresstrand fehlt nicht.