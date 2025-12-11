Nemo, ESC-siegreich im Jahr 2024, will die Eurovision Song Contest-Trophäe an die Veranstalter zurückgeben – aus Protest gegen die anhaltende Teilnahme Israels am Wettbewerb.

Dies lässt Nemo heute via Videobotschaft auf Instagram verlauten.

Aus dem gleichen Grund boykottieren bereits mehrere Länder für kommendes Jahr den Wettbewerb. In Nemos Statement heisst es:

«Ich werde der Eurovision-Community, den Fans, die abgestimmt haben, den Künstlern, mit denen ich die Bühne geteilt habe, und den Erfahrungen, die mich als Mensch und Musiker geprägt haben, immer dankbar sein. Diese Entscheidung beruht auf meiner Verbundenheit mit den Werten, für die Eurovision steht, und nicht auf einer Ablehnung der Menschen, die diesen Wettbewerb besonders machen. Musik verbindet uns nach wie vor. An dieser Überzeugung hat sich nichts geändert.»

Anfang Dezember hat die Europäische Rundfunkunion (EBU) entschieden, Israel 2026 am ESC teilnehmen zu lassen. Daraufhin haben Island, Spanien, Irland, Slowenien und die Niederlande ihre Teilnahme abgesagt. «Wenn ganze Länder sich zurückziehen, sollte klar sein, dass etwas grundlegend falsch läuft», teilte Nemo auf Instagram mit.

Die Labelvertretung von Nemo, die Universal Music Group, war für ein Statement nicht zu erreichen.