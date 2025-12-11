Der Schweizer ESC-Gewinner Nemo will seine Eurovision Song Contest-Trophäe zurückgeben – aus Protest gegen die anhaltende Teilnahme Israels am Wettbewerb. Aus dem gleichen Grund boykottieren bereits mehrere Länder für kommendes Jahr den Wettbewerb. In einem Post auf Instagram begründet Nemo die Entscheidung:

«Ich werde der Eurovision-Community, den Fans, die abgestimmt haben, den Künstlern, mit denen ich die Bühne geteilt habe, und den Erfahrungen, die mich als Mensch und Musiker geprägt haben, immer dankbar sein. Diese Entscheidung beruht auf meiner Verbundenheit mit den Werten, für die Eurovision steht, und nicht auf einer Ablehnung der Menschen, die diesen Wettbewerb so besonders machen. Musik verbindet uns nach wie vor. Daran hat sich nichts geändert.»

Anfang Dezember hat die Europäische Rundfunkunion (EBU) entschieden, Israel 2026 am ESC teilnehmen zu lassen. Daraufhin haben Island, Spanien, Irland, Slowenien und die Niederlande ihre Teilnahme abgesagt.«Wenn ganze Länder sich zurückziehen, sollte klar sein, dass etwas grundlegend falsch läuft» teilte Nemo in seinem Statement mit.