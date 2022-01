Bild 4 / 7

Legende: 1997 – David Bowie enthüllt seinen Stern auf Hollywoods Walk of Fame. Der extravagante Brite war auch als Schauspieler unterwegs. In «The Man Who Fell to Earth» etwa spielte er einen Ausserirdischen. In «Merry Christmas, Mr. Lawrence» war er als britischer Kriegsgefangener im Zweiten Weltkrieg zu sehen. Reuters