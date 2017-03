Die Internet Movie Database hat ein neues Kriterium: Es weist auf den Frauenanteil im Film hin.

Worum geht's?

Zusatzinhalt überspringen Screenshot Wir sprechen über aktuelle Geschichten und Debatten im Internet. Von Montag bis Donnerstag um 17.40 Uhr in der Rubrik «Screenshot» bei Radio SRF 2 Kultur.

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist noch lange nicht erreicht – auch nicht in der Filmindustrie: Weibliche Charaktere sind im Kino in der Minderzahl, bei der Filmproduktion sieht es noch schlechter aus.

Aber es gibt sie doch: Die Filme, in denen Frauen trotz aller Widerstände eine entscheidende Rolle spielen – sei es vor oder hinter der Kamera. Dafür existiert seit einiger Zeit das sogenannte «F-Rating». Das Bewertungskriterium zeigt einen gewichtigen Frauenanteil in einem Kinofilm an. Neuerdings gibt es dieses Kriterium auch bei der «Internet Movie Database».

Warum ist's interessant?

Auch wenn das «F-Rating» in der Filmdatenbank nicht sehr prominent zu sehen ist – man kann die Filme lediglich nach dem «F-Rating» filtern –: Die IMDb ist die weltweit grösste Internet-Filmdatenbank. Der Schritt ist darum nicht unbedeutend.

So sehen die Bewertungskriterien für ein «F-Rating» aus:

Eine Frau hat das Drehbuch geschrieben oder

eine Frau hat Regie geführt oder

eine Frau spielt einen Charakter im Film, der entscheidend zur Geschichte beiträgt.

Ist eines der Kriterien erfüllt, ist der Film «ge-F-rated», sind alle drei Kriterien erfüllt, gibt es ein «Triple F-Rating». Das geschieht erwartungsgemäss selten, aber zum Beispiel das Roadmovie «American Honey» von 2016 hat ein dreifaches F bekommen und auch die deutsche Tragikomödie «Toni Erdmann» gehört dazu.

Erfunden hat das «F-Rating» die Leiterin des Bath Film Festivals Holly Tarquini. Sie hat sich dabei vom «Bechdel-Test» inspirieren lassen. Seit 2014 wendet sie das «F-Rating» für ihr eigenes Festival an, mittlerweile sind viele Festivals und Kinos dazugekommen und neuerdings eben auch die IMDb.