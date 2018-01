Eine wissenschaftlichen Sensation: Seit beinahe einem halben Jahrhundert haben Forscher versucht, eine Mumie zu identifizieren. Sie wurde vor 43 Jahren in der Barfüsser Kirche in Basel entdeckt. Jetzt ist das Rätsel gelöst: Die Dame hiess Anna Catharina Bischoff und hat höchst royale Nachfahren.

Niemand geringeres als die Queen ist ihre eingeheiratete Urururur-Grossnichte und ihr Urururururur-Enkel ist der britische Aussenminister Boris Johnson. Kein Wunder also, dass die Basler Mumie es in die wichtigste britische Tageszeitung geschafft hat.

Nicht nur Trump war am WEF

Die Mächtigsten der Welt haben sich am WEF in Davos getroffen. Während alle über Trumps Flugzeug, Trumps fehlende Fehltritte und Trumps Abschlussrede berichteten, haben wir den iranischen Streetartist Mehdi Ghadyanloo porträtiert, der auch Gast in Davos war.

Sexismusvorwürfe in der Kunst

Das Hin und Her hat ein Ende: Die Alice Salomon Hochschule Berlin hat sich entschieden, dass das Gedicht des bolivianisch-schweizerischen Lyrikers Eugen Gomringer weg muss. Frauen würden in den Zeilen als Objekt degradiert werden, so die Kritiker.

«Das ist ein Eingriff in die Kunstfreiheit!», empört sich Gomringer. Zahlreiche Kulturverbände und Fachredaktoren sind seiner Meinung.

Klassentreffen der Schweizer Filmszene

Die Solothurner Filmtage feiern die Schweizer Filmschaffenden. Die 53. Ausgabe der Solothurner Filmtage hat der Film «A l'école des philosophes» eröffnet. Der Film begleitet beeinträchtigte Kinder in ihrem Schulalltag.

Bei uns haben Schweizer Regisseure aus dem Nähkästchen geplaudert, etwa der Regisseur von «Papa Moll» über die «Haselnussschlacht in der Schoggifabrik».

Es gibt mehr!

Nicht nur die Filmschaffenden haben etwas zu feiern, sondern auch Serienfans: Es gibt neue Folgen von «Der Bestatter» und «WILDER». Die siebte Staffel mit Mike Müller soll im Januar 2019 ausgestrahlt werden und ein Wiedersehen mit Rosa Wilder und Manfred Kägi gibt es Ende 2019.