Luther denkt auf dem stillen Örtchen, das Netz sinniert über Blödsinn: Das sind die besten Kulturgeschichten aus dem Netz.

Den Reformationstag gut überstanden? Wir starten unseren Wochenrückblick mit einer Luther-Biografie für Eilige. Mit einem kurzen Erklärvideo, das nicht nur die Gedanken von Luther in Szene setzt, sondern auch sein Klosett.

Fesselnde Figuren

Charismatiker sind im Höhenflug. Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Michelle Obama – sie alle ziehen eine Menge Leute in ihren Bann. Ist das eine Begabung oder eine Frage der Übung? Die Wissenschaft gibt eine optimistische Antwort.

Was haben Pendeln, Hausarbeit und Kinder gemeinsam? Sie stressen. Das geben die meisten Schweizerinnen und Schweizer in einer neuen Studie an. Wir veranschaulichen die Zahlen des Stresspegels:

Technologie? Nein, Danke

«Wenn mir simple chöi sy, hei mir meh Zyt mit Chinder, und d'Familie isch am nächschte zäme», sagt ein Amische mit Schweizer Wurzeln. Ein Besuch in Berne, Indiana, wo sich Amische nicht von technologischen Entwicklungen stressen lassen.

«Google, wir müssen reden», meint ein Twitter-User. Er ist unzufrieden mit dem Cheeseburger-Emoji des Konzerns. Sein Unbehagen findet – wie immer in Netz – Anklang und führt zu einer Diskussion, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Bon app!

Streifzug durch den «Nazi-Schatz»

Die Gurlitt-Sammlung ist ausgepackt und aufgehängt. «Es ist keine Ausstellung, die fanfarisch auf das grosse ‹Wow› abzielt», schreibt unser Kritiker. In den Räumen des Kunstmuseums Bern musste die Kunst dem Kunstraub Platz machen. Wie das geht? Lesen Sie selbst.