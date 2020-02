Der neunte Planet: Am 18. Februar 1930 wurde Pluto als letzter Planet entdeckt. Seinen Status als Planeten durfte er bis 2006 behalten. Dann wurde er zum Zwergplaneten erklärt.

Pluto ist der römische Gott der Unterwelt, der Hund von Disneys Micky Maus – oder ein ehemaliger Planet im Sonnensystem. Ehemalig nicht deshalb, weil er aus unserem Sonnensystem verschwunden ist. Pluto kreist noch immer um unsere Sonne. Aber seit 2006 bezeichnen ihn Astronomen nicht mehr als Planeten.

Seine Entdeckung war kein Zufall

Entdeckt wurde der damals neunte Planet am 18. Februar 1930 von Forscherinnen und Forschern am Lowell-Observatorium in den USA.

Zufall war das nicht: Astronomen hatten bereits spekuliert, dass noch ein grosser Brocken um die Sonne kreisen müsste. Denn durch die Anziehungskraft wurde die Flugbahn des Neptuns, seines Nachbarplaneten, immer wieder gestört.

Legende: Entdeckte als junger Forscher Pluto: der amerikanische Astronom Clyde Tombaugh (Foto aus dem Jahr 1980). Keystone / AP / Dale Wittner

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts hatten regelmässig Beobachtungen stattgefunden, um diesen Störungen auf den Grund zu gehen.

Am 18. Februar 1930 war es soweit: Der 24-jährige Astronom Clyde Tombaugh richtete das Teleskop auf die richtige Stelle und entdeckte den lange gesuchten Pluto. Wie alle anderen Planeten im Sonnensystem – ausser unserer Erde – wird er nach einem römischen Gott benannt.

Auf Pluto herrscht eine Eiseskälte

Pluto ist viel kleiner als die sogenannten Gasriesen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun und hat zudem eine feste Oberfläche aus Eis. Weil er so weit von der Sonne weg kreist, ist es auf dem Pluto so kalt, dass sogar seine Atmosphäre aus Stickstoff von Zeit zu Zeit gefriert.

Man geht davon aus, dass sich die Temperaturen unter 200 Grad Celsius im Minusbereich bewegen. Der absolute Nullpunkt liegt bei minus 273 Grad.

Plötzlich war er Zwerg

Fortan kreisten offiziell neun Planeten um die Sonne. Doch zum Ende des Jahrhunderts kamen Zweifel auf, ob Pluto den Planetenstatus tatsächlich verdient hat.

In den 1990er-Jahren entdeckten Forscher weitere Objekte, die in ähnlicher Flugbahn und ähnlicher Grösse wie Pluto um die Sonne kreisten. Pluto hatte also bloss Glück gehabt, dass er zuerst entdeckt worden war. Zudem gab es bis 2006 keine wissenschaftliche Definition für einen Planeten.

2006 wurde dies nachgeholt, um eine Planetenschwemme zu verhindern. Pluto – wie seine später entdeckten Verwandten – wurde zu einem sogenannten Zwergplaneten. Insgesamt fünf davon sind bis heute bekannt.

Da sie schwer zu entdecken sind, geht man von zahlreichen weiteren Zwergplaneten aus, die im Sonnensystem unterwegs sind. Pluto ist also auch ohne seinen Planetenstatus in guter Gesellschaft – einfach in einer anderen.

Sendung: Radio SRF 4 News, Tageschronik, 18.2.2020, 9:17 Uhr.