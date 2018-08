Claude Nicollier (*1944) studierte in Lausanne und in Genf Physik und Astrophysik und liess sich später zum Linienpiloten ausbilden. Der gebürtige Waadtländer forschte später bei der ESA, wo er sich als Raumfahrer bewarb. Nicollier wurde für die erste ESA-Astronautengruppe ausgewählt und flog mit vier verschiedenen Raumfähren viermal ins All. Er ist der erste Schweizer, der den Weltraum bereiste. Seit über zehn Jahren lehrt Nicollier als Professor an der ETH in Lausanne.