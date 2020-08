Die Kinderlähmung trat im Juni 1916 mit einem Paukenschlag auf die Weltbühne. Völlig überraschend brach in der Metropole New York eine Epidemie aus: 25'000 Kinder wurden gelähmt, 9000 starben.

Isoliertes Phänomen

Zuvor war die Krankheit der Öffentlichkeit und den allermeisten Ärzten unbekannt. Aus nicht eindeutig geklärten Gründen hatte es bereits in den Jahrzehnten davor in den USA und Teilen Europas langsam zunehmend grössere Ausbrüche gegeben. Diese waren aber trotzdem so klein und isoliert, dass nur einige wenige Forscher darauf aufmerksam wurden.

Grosse Epidemie mit Ähnlichkeit zur Corona-Pandemie

Die grosse Epidemie in New York löste Reaktionen aus, die gespenstisch an heute erinnern, an unseren Umgang mit dem Coronavirus. Zeitgenossen beklagten eine Informationsflut und Desinformation.

Die Nachbargemeinden New Yorks schlossen ihre Grenzen für Kinder aus der Metropole, um ihre eigenen Kinder zu schützen. Nutzlose Medikamente wurden angepriesen und es wurde darüber gestritten, ob die Schulen öffnen sollten oder nicht.

Impfstoff brachte Rettung

Nach 1916 suchte das Virus auch Europa und die Schweiz regelmässig in der Sommerhitze heim. Rettung brachten erst zwei Impfstoffe, die in den 1950er Jahren entwickelt wurden. Dank ihnen verschwand das Virus in wenigen Jahren aus den Industrieländern.