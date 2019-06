Auf zehn Quadratmeter Trockenwiese leben im Schnitt 42 Pflanzenarten. In keiner anderen Landschaft in der Schweiz ist der Artenreichtum grösser. In den letzten 100 Jahren sind 95 Prozent der Trockenwiesen verschwunden. Laut Pro Natura, Link öffnet in einem neuen Fenster sind heute nur noch 0.6 Prozent der Schweizer Fläche mit ihnen bedeckt.