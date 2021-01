Die Skepsis ist so alt wie die erste Impfung – und sie nimmt weltweit zu. Die Angst vor der Nadel, der Widerwille gegenüber staatlichen Impfprogrammen und die Weigerung sich und die eigene Familie impfen zu lassen, hat allerdings Nebenwirkungen. In den vergangenen Jahren etwa in Form einer steigenden Zahl von Maserninfektionen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO zählt die Impfskepsis deshalb heute zu den zehn grössten Gesundheitsbedrohungen weltweit, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Die Impfung berührt Körper und Geist

Es gibt viele Gründe, warum Menschen sich nicht impfen lassen. Manche denken, sie würden nicht krank. Andere wiederum zweifeln an der Wirksamkeit oder an der Verträglichkeit einer Impfung. Das treffe ganz besonders auf die in Rekordzeit entwickelten Corona-Impfstoffe zu und sei durchaus nachvollziehbar, sagt Steven Taylor, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Taylor forscht an der Universität Vancouver zur Psychologie hinter Pandemien. Mit seinem Buch «The Psychology of Pandemics», das im Dezember 2019 erschienen ist – just als die ersten Covid-19 Fälle bekannt wurden – hat er die psychologischen Dynamiken der Corona-Pandemie präzis vorweggenommen.

Legende: Gründe, warum Menschen sich nicht impfen lassen, gibt es bereits seit Jahrzehnten viele. Keystone / Alexandra Wey

Angst ist ansteckend

Kein Gefühl ist so ansteckend wie die Angst. Egal ob sie im Gewand der Aggression daherkommt oder in der Extremform von Verschwörungstheorien. Entsprechend emotional aufgeladen sind Impfdebatten. Heute wie vor 200 Jahren.

Menschen fragen sich: Was steckt in der Spritze? Aber auch: Was steckt hinter den Motiven jener, die sie empfehlen? Die Angst reicht also weit über den Körper hinaus.

Man spricht über die Impfung und meint viel mehr

Beim Sprechen und Streiten übers Impfen geht es immer auch um Werte. Eberhard Wolff, Link öffnet in einem neuen Fenster, Kulturwissenschaftler und Medizinhistoriker an den Universitäten Zürich und Basel hat die Impfdebatten der letzten 200 Jahre analysiert: «Es geht um Weltbilder, um den Umgang mit Risiken, um individuelle, gesellschaftliche und politische Überzeugungen und Denksysteme.»

Im Zentrum stehe oft die Vorstellung von Freiheit, aber auch von Verantwortung. Letztlich geht es auch um die Frage, ob Medizin vertrauenswürdig oder doch eher gefährlich ist.

Was Sie über die Corona-Impfstoffe wissen sollten Textbox aufklappen Textbox zuklappen mRNA-Impfstoffe: Die mRNA-Impfung gegen das Coronavirus enthält die genetische Bauanleitung für das stachelartige Spike-Protein an der Oberfläche des Virus. Einmal in die Muskelzellen geimpft, übersetzen die Muskelzellen diese Bauanleitung und stellen das Spike-Proteine her. Das Immunsystem bemerkt diese körper-fremden Proteine und reagiert mit einer Immunantwort. Die mRNA ist eine im Körper sehr instabile Form von genetischer Information. Sie wird innert weniger Tage abgebaut und kann auch nicht in den Zellkern gelangen und die DNA einer Zelle verändern.

Eine Herausforderung bei mRNA-Impfstoffen ist, dass sie relativ bis sehr stark gekühlt werden müssen. Das bringt grosse Nachteile für Weltregionen, in denen das Gesundheitssystem schwach ausgebaut ist. Adenovirus-basierte Impfstoffe: Die genetische Bauanleitung für das Spike-Protein wird hierbei in das Erbgut eines harmlosen Virus eingebaut, einem sogenannten Adenovirus. Dieses schmuggelt die Bauanleitung – ähnlich einem Trojanischen Pferd – in die Muskelzellen hinein. Dort stellt das Adenovirus das Spike-Protein des Coronavirus her. Das Immunsystem reagiert mit einer Immunabwehr darauf.

Bei diesem Ansatz ist noch unbekannt, ob er mehrfach für jeweils unterschiedliche Impfungen anwendbar sein wird. Möglicherweise baut sich mit der Zeit eine Hintergrund-Immunität gegen das Adenovirus auf, so dass der Trick mit der eingeschmuggelten Bauanleitung nicht mehr funktioniert. Sowohl mRNA- wie auch Adenovirus-basierte Impfstoffe sind neuere Ansätze in der Impfstoffentwicklung. Sie haben das Potential, dass sie schneller entwickelt werden können als klassische Impfstoffe. Für diese braucht man jeweils grosse Mengen des Erregers, um sie – lebend oder abgetötet – in Impfstoffen zu verpacken. Die Herstellung dieses Ausgangsmaterials ist aufwändig und benötigt viel Ressourcen, zum Beispiel Hühnereier.

Gegenseitiges Unverständnis

Die Impfung trifft irgendwie mitten ins Herz. Egal ob wir nun für oder gegen das Impfen sind.

In der Schweiz sind die Impfverweigerer mit 24% mittlerweile deutlich in der Minderheit. Die Zahl der Menschen, die sich heute sofort impfen lassen würden hat sich seit November fast verdreifacht. Das zeigt die 6. Corona-Umfrage der SRG., Link öffnet in einem neuen Fenster

Pflegepersonal ist seit jeher impfkritisch

Unter den Impfkritischen sind damals wie heute mehr Frauen als Männer. Man findet sie zum Beispiel in der Pflege. Die Impfskepsis der Pflegenden ist nicht neu.

Dunja Nicca, Link öffnet in einem neuen Fenster ist Pflegewissenschaftlerin an der Universität Zürich. Sie hat die Einstellung von Pflegenden zur Grippe-Prävention erforscht.

Pflegende fühlen sich in ihrer Selbstbestimmung verletzt

Sie stellt fest, dass die Pflegenden den Schutz ihrer Patientinnen als Wert sehr hoch halten. In der Impffrage aber scheinen andere Werte entscheidender zu sein: «Die Pflegenden fühlen sich durch den ständigen Druck, sich impfen zu lassen, angegriffen. Darum kommt es bei vielen zu einer Abwehrreaktion.» Die Impfverweigerung ist also eine Form von Widerstand.

Impfverweigerung als Widerstand gegen die Hierarchie

Dieses Reaktionsmuster hat einen Namen: «Psychologische Reaktanz». Menschen neigen zu psychologischer Reaktanz, wenn sie sich in ihrer Autonomie bedroht fühlen.

Dass gerade Pflegende, in der Mehrheit Frauen, sich vor Fremdkontrolle zu schützen versuchen ist kein Zufall. Wenn sich denn einmal die Gelegenheit dazu bietet. Gesundheitsinstitutionen sind hierarchisch organisiert.

Pflegerinnen erleben immer wieder, dass ihre Meinung nicht gefragt ist. Das ist bei der Impfdebatte anders: Hier hat ihr Nein Gewicht. Hier haben sie Macht.

Altruismus für die Herde

Der Mensch entscheidet zwar gerne autonom, bleibt aber im Kern immer ein soziales Wesen. Lasst uns die Impfskeptikerinnen und -skeptiker dort abholen, sagt Psychologe und Pandemie-Forscher Steven Taylor: «Wenn Sie es nicht für sich tun, tun Sie es für die Herde.»

Denn auch dies zeigt die Forschung: Für viele Menschen ist Altruismus ein zentraler Wert – gerade in Krisenzeiten.