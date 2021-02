Der Mars ist derzeit ein äusserst umschwärmter Himmelskörper. Heute Nacht gibt es nach Jahren auch wieder einmal physischen Kontakt. Der Mars-Roboter «Perseverance» der US-amerikanischen Raumfahrtagentur Nasa kommt zu Besuch. Er wird auf dem Mars aufsetzen und soll den Himmelskörper in den kommenden zwei Jahren auf Leben hin untersuchen.

Legende: Tausende kleine Details müssen stimmen, damit der Perseverance-Rover sicher auf dem Mars landet. NASA / JPL-Caltech

Marsboden analysieren und verpacken

«Perseverance» wird Bodenproben sammeln, verpacken und auf dem Marsboden deponieren. Eine spätere Mission soll die gesammelten Marsportionen dereinst zur Erde bringen. Doch der Marsroboter wird nicht nur bohren und schaufeln für künftige Zeiten.

Er hat auch das Zeug zur chemischen Analyse der Marsoberfläche im Hier und Jetzt. Er kann Sandkörner röntgen. Je nachdem was zurückstrahlt, wird er sich entscheiden, Bodenproben zu entnehmen oder nicht.

Der Mix des Lebens

Denn die Strahlung verrät, welche Elemente sich im Sand befinden. Dabei sind jene Elemente, die bei irdischem Leben mit im Spiel sind, von besonderem Interesse: Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Phosphor und Schwefel. Dieser Elemente-Mix ist kein Nachweis, aber ein Indiz, dass es in kosmischen Urzeiten einmal Leben auf dem Mars gegeben haben könnte.

Der Mars war einst nass

Aktuelles Leben wird nicht vermutet. Aber solches, das sich vor Milliarden von Jahren bis zum Mikrobenformat entwickelt hat. Das wäre möglich. Bevor dem Mars der grösste Teil seiner Atmosphäre abhandenkam, war er nämlich ein feuchter Planet.

Vor Milliarden von Jahren gab es Meere, Seen und Flüsse und damit Wasser in grossen Mengen. Die ausgetrockneten Flussläufe und Meeresbecken sind noch heute sichtbar.

Die Schwierigkeit: Landen auf dem Mars Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Eine Marslandung ist ein Höllenritt. Oder wie es bei der Nasa heisst: «seven minutes of terror». Denn gerade einmal sieben Minuten bleiben «Perseverance», um sich von einer Geschwindigkeit von 20'000 Kilometern pro Stunde auf ein Tempo herunterzubremsen, das eine sanfte Landung zulässt. In dieser kurzen Zeit entscheidet sich, ob der Rover ganz oder in Stücken auf dem Mars landet. Weil der Mars nur eine sehr dünne Atmosphäre hat, trägt sie nicht viel zu diesem Bremsmanöver bei. Aber es ist immerhin genug Atmosphäre da, damit die Sonde an den Strippen eines riesigen Bremsfallschirms der Marsoberfläche entgegenfliegen und den Rover mithilfe von Bremstriebwerken gedrosselt an Kabeln heruntergleiten und sanft landen lassen kann.

Leben suchen in einem ausgetrockneten See

Die Mars-Missionen der vergangenen Jahre konnten zeigen, dass es tatsächlich Wasser und keine andere Flüssigkeit war, was einst in den Seen und Flüssen schwappte. Roboter «Perseverance» soll denn auch in einem ehemaligen Seebecken im Jezero-Krater landen.

Legende: Die Nasa glaubt, der 49 Kilometer breite Jezero Krater ist der ideale Ort, um nach Anzeichen von einstigem mikroskopischem Leben zu suchen. NASA / JPL-Caltech

Spuren von ehemaligem Leben wären am ehesten an einem solchen Ort zu entdecken. Besonders auch deshalb, weil Satellitenbilder zeigen, dass am Ufer sehr viel Karbonat liegt. Das sind Kalkablagerungen, deren Bildung oft von Mikroben zusätzlich gefördert wird.

Neueste Technik an Bord des Marsmobils

«Perseverance» wird das Delta eines Flusses erkunden, der einst in den Krater-See geströmt ist. Das Mars-Mobil ist recht ähnlich gebaut wie der Rover Curiosity, der seit 2012 auf dem Planeten herumkurvt.

Aber die Geräte an Bord des neuen Rovers sind andere. Neben dem Röntgengerät PIXL gehören unter anderem hochentwickelte Kameras dazu oder ein Radar, das den Boden durchdringen kann. Alle Geräte zusammengenommen sollten das Zeug haben, Überbleibsel von früherem Leben zu finden.

Ingenuity – der Mars-Helikopter mit Schweizer Technik Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der neue Mars-Rover hat neben seinen diversen Analyse-Instrumente noch eine weitere interessante Fracht an Bord: Einen kleinen, zwei Kilo schweren Helikopter. Dieser Marscopter mit Namen «Ingenuity» (Genialität) soll etwas erreichen, was es bisher noch nie gab: Er soll den ersten kontrollierten Flug auf einem Planeten jenseits der Erde absolvieren. Der Winkel der Rotorblätter wird von Motoren der Firma Maxon in Sachseln eingestellt. Es wird kein einfaches Manöver sein, denn die Mars-Atmosphäre ist 99 Prozent dünner als jene der Erde. Da ist also wenig Widerstand, um Auftrieb zu erzeugen.

Marsfossilien ähnlich wie auf der Erde?

Die Bodenarbeit ist zwar weniger riskant als das rasante Landemanöver, aber dennoch auf Glück angewiesen. Das Leben auf dem Mars ist schwer zu entdecken, weil winzig und verwechselbar. Fossile Mikroben sehen kleinsten Kristallen ähnlich.

Die Hoffnung ruht daher auf sogenannten Stromatolithen. Das sind Sedimentgesteine, die einst vor Milliarden von Jahren von Mikroorganismen in Gewässern gebildet wurden. Diese feinst geschichteten Kalksteinhaufen sind auf der Erde die ältesten Fossilien. Die Ablagerungen sind von blossem Auge erkennbar und dürften sich auch auf dem Mars gebildet haben – wenn es denn je Marsleben gab.