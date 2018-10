Es geht um die Gesundheit vieler Menschen und um viel Geld. Klar wird das am Beispiel Tamiflu: In den Jahren 2005 und 2009, als die Angst vor einer Grippepandemie die Welt im Griff hatte, galt es als einziges Mittel dagegen. Regierungen weltweit legten für viel Geld Notfall-Vorräte von Tamiflu an. Auch die Schweiz. Doch im Rückblick ist klar: Das war ausgeschmissenes Geld und der Schutz vor Grippe trügerisch. Heute gilt Tamiflu in Fachkreisen als praktisch wirkungslos. Studienergebnisse hatte es bereits gegeben, nur wurden die nicht veröffentlicht.