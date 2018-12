Wer ist verantwortlich für das schädliche Ammoniak in der Luft?

Legende: Audio Ammoniak-Emissionen in der Schweiz sind hoch abspielen. Laufzeit 06:00 Minuten.

Ammoniak-Emissionen in der Schweiz sind hoch

Zu viel Ammoniak in der Luft ist ein Problem – eines, das in der Schweiz nur allzu gut bekannt ist.

Ammoniak ist ein Gas, aus dem sich relativ leicht gesundheitsschädlicher Feinstaub bilden kann. Und: Ammoniak wird teilweise zu Lachgas umgewandelt, ein Treibhausgas, das rund 300 mal so klimaschädlich ist wie Kohlendioxid.

Ammoniak, das schädliche Gas Ammoniak ist ein Gas, das natürlicherweise von Vulkanen oder auch bei bestimmten Abbauprozessen im Boden freigesetzt wird. Weitaus grössere Mengen stammen aber aus menschgemachten Quellen: aus der Herstellung von Kunstdünger, aus dem Bergbau oder Geothermie-Anlagen – und dem Dung von Kühen, Schweinen und Hühnern, die wir Menschen als Nutztiere halten. Zu viel Ammoniak in der Luft hat verschiedene schädliche Wirkungen.

Ausserdem bedroht Ammoniak auch zahlreiche Ökosysteme. Wenn das stickstoffhaltige Gas aus der Luft in den Boden gelangt, wirkt es dort wie eine Überdüngung.

Selten gewordene Pflanzenarten in streng geschützten Gebieten, wie zum Beispiel Mooren, sind dadurch akut bedroht.

Die schädlichen Mengen des Ammoniak-Gases in unserer Atmosphäre sind überwiegend menschengemacht – wären also bis zu einem gewissen Grad vermeidbar.

Dazu ist es wichtig, die Quellen möglichst genau zu kennen. Und das ist Forschenden aus Belgien und Frankreich nun gelungen – dank eines Wettersatelliten.

Infrarot-Strahlen als Hinweise

Nur gerade 100 Minuten braucht der Wettersatellit Metop-A, um einmal um die Erde zu flitzen. Er misst unter anderem das Infrarot-Licht, das von unserem Planeten hinaus ins Weltall strahlt.

Diese Infrarot-Messdaten werden normalerweise für Wettervorhersagen gebraucht. Aber nicht nur. Wissenschaftlern ist es nun gelungen, aus diesen Daten die Konzentrationen des Luftschadstoffes Ammoniak hoch aufgelöst zu errechnen.

Daraus erstellten sie eine Weltkarte, die so detailliert wie nie zuvor zeigt, wo die grössten Mengen an Ammoniak in die Luft gelangen.

Über 250 Hotspots

In aufwändiger Handarbeit kombinierten sie die errechneten Ammoniak-Konzentrationen mit Satelliten-Fotos und konnten so rund 250 Ammoniak-Hotspots identifizieren – zum Teil bis hin zu einzelnen Ställen oder Fabriken.

Legende: Das Ammoniak-Vorkommen in der Welt: rot bedeutet natürliche Quellen, die schwarzen Punkte sind sogenannte Hotspots: landwirtschaftliche und industrielle Quellen. ULB.ac.be , Link öffnet in einem neuen Fenster

Rund ein Drittel der Hotspots waren grosse Tierbetriebe wie Rindergehege, Schweineställe oder Hühnermastbetriebe.

Die anderen Hotspots waren Industriebetriebe wie Düngemittelhersteller, Minen oder Geothermie-Anlagen.

Grosse Datenmenge ausgewertet

Die Forscher-Gruppe konnte auch aufzeigen, wie sich diese Hotspot-Karte, Link öffnet in einem neuen Fenster über die Zeit veränderte, denn sie werteten Daten aus fast zehn Jahren aus.

So zeigten die Daten beispielsweise, wie in China wegen der rege wachsenden Wirtschaft verschiedene neue Fabriken entstanden, die Ammoniak ausstossen.

Methode als wichtige Ergänzung

In der Schweiz stammt fast alles Ammoniak in der Luft aus der Landwirtschaft: aus vielen einzelnen Ställen, Gehegen und Güllelagern.

Mit Messungen auf der Erdoberfläche ist es sehr schwierig, genau zu erfassen, wie viel Schadstoff insgesamt aus diesen Quellen ausgestossen wird.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Hohe Tierdichte in der Schweiz Ammoniak-Emissionen belasten Umwelt massiv

Die Messdaten aus dem Weltall sind dafür eine wertvolle Ergänzung – und ein wichtiges Druckmittel.

Denn in den letzten 15 Jahren haben die allzu grossen Ammoniakmengen, die in der Schweiz ausgestossen werden, nur unwesentlich abgenommen.