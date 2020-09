Die US-amerikanische Raumfahrtbehörde NASA hat auf unserem Nachbarplaneten Venus Gas gefunden, das mit lebenden Organismen in Verbindung gebracht wird. Aufregend, sagt SRF-Wissenschaftsredaktorin Anita Vonmont. Aber Leben auf der Venus würde völlig anders aussehen als auf der Erde.

Anita Vonmont Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Anita Vonmont ist Wissenschaftsredaktorin bei SRF.

SRF: Wie wichtig ist diese Entdeckung?

Anita Vonmont: Anzeichen von Leben auf der Venus sind auf jeden Fall eine ungewöhnliche Entdeckung. Die Venus ist nicht gerade als lebensfreundlicher Planet bekannt. Bis jetzt zieht die Nasa ja auch nur die Möglichkeit von Leben auf der Venus in Betracht.

Für mehr Gewissheit braucht es genauere Untersuchungen, sagte mir der Spezialist Peter Wurz von der Universität Bern. Doch was auch immer diese Untersuchungen zeigen werden, wird interessant sein.

Legende: Ein Nachweis von Leben im All? Das Gas Monophosphan, gefunden in den Wolken der Venus. Keystone / EPA European Southern Observatory

Was genau haben die Wissenschaftler auf der Venus entdeckt?

Anita Vonmont: Einen Stoff mit dem Namen Monophosphan. Das ist ein Gas in den Wolken, welche die Venus umhüllen. Dieses Gas wird bei uns auf der Erde von Mikroben produziert, also von Kleinstlebewesen. Es kann auch ohne Leben entstehen – zum Beispiel durch einen Vulkanausbruch.

Doch auf der Venus kann Letzteres nicht der Fall sein. Das konnten die Forscher nachweisen. Daher nehmen sie an, dass es auf der Venus irgendeine Form von Leben geben könnte.

Wie könnte dieses Leben aussehen?

Die Venus ist äusserst lebensunfreundlich. Es wird dort bis zu 500 Grad heiss. Aber die Wolken, welche die Venus umgeben, haben auf 50 Kilometern Höhe einen ähnlichen Luftdruck wie wir bei uns auf dem Erdboden. Auch die Temperaturen sollen lebensfreundlich sein.

Es könnte also sein, dass es in den feinen Tröpfchen der Venuswolken winzige lebende Organismen gibt. Diese Tröpfchen bestehen allerdings nicht aus Wasser, sondern vor allem aus Schwefelsäure. Wir hätten es also mit einer völlig fremdartigen Form von Leben zu tun.

Es braucht einen offenen Blick – auch das zeigt die neue Entdeckung.

Nun steht die Venus bei der Suche nach ausserirdischem Leben im Fokus. Wie beurteilen Sie das?

Um es ganz genau zu wissen, bräuchte es eine neue Mission zur Venus. Eine solche ist zumindest in naher Zukunft nicht in Sicht. Doch diese neue heisse Spur für Leben auf der Venus lässt sich mit den bestehenden Daten vermutlich mal noch vertiefter auswerten.

Das ist interessant, gerade weil die Bedingungen für Leben, wie wir sie kennen, auf der Erde so ganz anders sind auf der Venus.

Was heisst diese Entdeckung für die Suche nach ausserirdischem Leben?

Sie motiviert die Forscherinnen und Forscher, die in diesem Bereich aktiv sind, weiterzumachen. Weil es zeigt, dass Leben vielleicht sogar auf einem Nachbarplaneten existiert.

Allerdings sind das keine kleinen Männchen, sondern winziges, unauffälliges Leben, auch ganz anderes Leben vielleicht. Es braucht einen offenen Blick – auch das zeigt die neue Entdeckung.

Das Gespräch führte Manuel Ramirez.