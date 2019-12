Kaum ein Tag vergeht, ohne dass eine wissenschaftliche Studie erscheint – eng bedruckt mit Formulierungen in trockenem Wissenschaftsjargon, Statistiken, Tabellen und Diagrammen.

Doch hinter diesen nüchternen Daten stecken oft Menschen mit einer grossen Leidenschaft für ihren Job. Die Geschichten dieser Menschen, ihren Experimenten und Forschungsreisen erzählt die SRF-Wissenschaftsredaktion im Podcast «Kopf voran».

Was macht einen Forscher, eine Forscherin aus? Was haben sie bei einem Bier zu erzählen? Wie viel Hartnäckigkeit, wie viel Glück braucht es, damit ein Durchbruch in der Wissenschaft gelingen kann? Und was hat ihre Forschung ganz konkret mit unserem Alltag zu tun?

Bakterien, Smartphone, Mitgefühl

All diesen Fragen gehen wir nach – und bringen euch mitreissende Geschichten aus der Wissenschaft mit. Zum Beispiel die Geschichte eines Biologen, der für seine kleine Tochter ein «Gaggi-Buch» macht.

Oder die Geschichte einer Jugendlichen, die den Versuch wagt, einen Tag ohne Smartphone auszukommen. Und die Geschichte davon, wie Forschende den frühesten Spuren für menschliches Mitgefühl nachgehen.

«Kopf voran» mit Geschichten aus der Wissenschaft zum Eintauchen erscheint rund alle 14 Tage. Haltet euch auf dem Laufenden unter #kopfvoran oder abonniert «Kopf voran».

Für Inputs und Feedback: eine E-Mail an kopfvoran@srf.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster oder eine Nachricht an die Whatsapp-Nummer 079 878 65 04.