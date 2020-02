Wenn Mütter mit ihren Babys sprechen, verändert sich ihre ganze Sprechweise. Ihre Stimme wird höher, sie verstärken die Betonung von Wörtern und Sätzen und sie verfallen in eine Art Singsang. Dieser Singsang macht laut Stimmforscher Volker Dellwo durchaus Sinn.

In einer Studie an der Universität Zürich hat er herausgefunden, dass gerade diese variantenreiche Sprache es dem Kind ermöglicht, die Stimme der Mutter jederzeit wiederzuerkennen: «Stimmerkennung ist gar nicht so einfach. Denn wir tönen immer wieder anders: morgens und abends, glücklich oder unglücklich. Deshalb müssen Eltern so variantenreich mit ihren Babys sprechen, damit das Kind das ganze Spektrum ihrer Stimme kennenlernt», erklärt Volker Dellwo.

Legende: Das ist Mama: Wenn Eltern im Singsang sprechen, erkennen Babys ihre Stimme wieder. Getty Images / Alberto Guglielmi

Stimme der Mutter ist sehr wichtig für das Baby

Lange wurde der Aspekt der Stimmerkennung in der Forschung kaum beachtet. Vielmehr ging man davon aus, dass die Eltern akzentuierter sprechen, um die Aufmerksamkeit der Kleinkinder zu erreichen.

Wie wichtig die Stimme der Mutter für Babys ist, zeigt auch die Tatsache, dass sie diese bereits im Mutterleib erkennen können. Wer sich also für den Singsang mit den Babys schämen sollte: Er ist wichtig. Denn für Babys ist es essenziell, dass sie die Stimme ihrer wichtigsten Bezugsperson von anderen unterscheiden können.

