Die Behauptung Autismus und Impfen hingen zusammen, geht auf diese Studie, Link öffnet in einem neuen Fenster zurück, in der ein britischer Arzt Andrew Wakefield 12 Kindern untersuchte. Das öffentliche Echo war enorm und die Impfraten gingen etwa in Grossbritannien in den frühen 2000ern in den Keller.

Die Folge: mehrere grosse Masernausbrüche. Forscher haben seitdem extrem viel Aufwand betrieben, Link öffnet in einem neuen Fenster, um zu prüfen, ob es diesen Zusammenhang überhaupt gibt. Und die Antwort ist: Nein.

Wakefields Studie wurden inzwischen wegen grober Fehler zurückgezogen, Link öffnet in einem neuen Fenster. Trotzdem hält sich die These hartnäckig. Es reicht also, wenn jemand – in dem Fall ein einzelner britischer Arzt – halbwegs überzeugend etwas in die Welt setzt, schon macht sich die Unsicherheit breit.