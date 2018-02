Die Babyboomer werden alt. Sie brauchen in den kommenden Jahren ihre Ersparnisse auf. Senioren werden deshalb als Konsumenten immer interessanter. Es kommen immer mehr Produkte auf den Markt, die ihnen das Altern so angenehm wie möglich machen wollen. Asien – ein Kontinent, der so schnell vergreist wie kein anderer – macht es vor.

Gymnastikkurs mit Robo-Coach

Legende: Screenshot Video Ngee Ann Polytechnic

Dieser Roboter ist Vorturner in Altersheimen. Er unterstützt das Pflegepersonal – das nach und nach auch durch Roboter ersetzt werden soll. Robo-Coach ist Teil des singapurischen Regierungsprojekts «Smart Nation», einer Multi-Billionen-Dollar teuren Initiative, Link öffnet in einem neuen Fenster.

QR-Codes für verlaufene Demenzkranke

Legende: Getty Images

Sticker mit QR-Codes, Link öffnet in einem neuen Fenster für die Fingernägel von Demenzkranken: Sollten sich Alzheimer-Patienten verlaufen, kann der Code gescannt und die Adresse der Person herausgefunden werden. Ein Projekt der Stadt Iruma, nahe Tokyo.

Pornos für Pensionäre

Legende: Reuters

In Japan boomen sogenannte «Silberpornos», Link öffnet in einem neuen Fenster: Sexfilme mit Älteren für Ältere. Sie sind ein Milliardengeschäft. Shigeo Tokuda (oben im Bild) ist Japans ältester Porno-Star. Auch Partneragenturen für Senioren haben in Japan Konjunktur.

Roboter-Auto für Rentner

Legende: Screenshot YouTube

«Ropits», Link öffnet in einem neuen Fenster ist ein autonom fahrendes Auto, speziell für betagtere Personen: Es kann sowohl auf der Strasse wie auch auf dem Bürgersteig genutzt werden. Der Elektromotor des Senioren-Einplätzers beschleunigt auf maximal 6 km/h.

Home Farm: Seniorenheim der Zukunft

Legende: SPARK

Diese Seniorenresidenz soll das Problem einer drohenden Lebensmittelknappheit gleich mitlösen: Auf der Home Farm, Link öffnet in einem neuen Fenster können Senioren altersgerecht wohnen, werden medizinisch versorgt und können beim Gemüseanbau mit anpacken.