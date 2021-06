Kathrin Altwegg ist Astrophysikerin und emeritierte Professorin an der Universität Bern. Sie war Direktorin des «Center for Space and Habitability» der Universität Bern und Leiterin des Teams, welches das Rosina-Massenspektrometer konstruierte. An Bord der Raumsonde Rosetta, die 2004 startete und ab 2014 den Kometen 67P/Churyumov–Gerasimenko erforschte, lieferte das Gerät Daten über den Schweif des Kometen.