Astronomen blicken auf einen hellen Stern in der Nähe des beobachteten, meist nur ganz schwach sichtbaren, Himmelskörpers. An einem hellen Stern kann in Echtzeit abgelesen werden, wie die Turbulenzen in der Atmosphäre den beobachteten Himmelsausschnitt beeinträchtigen. Den Spiegel des Teleskops kann man dann entsprechend anpassen. Gibt es keinen hellen Stern in der Nähe, schicken die Astronomen vom Teleskop einen Laserstrahl in die Höhe, der in 95 Kilometern Höhe einen künstlichen Stern bildet. Dieser kann dann als Referenz dienen.