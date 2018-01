Die Basler Mumie war Pfarrersfrau, hiess Anna Catharina Bischoff und lebte von 1719 bis 1787. Einen Grossteil ihres Lebens verbrachte sie an der Seite ihres Mannes Lucas Gernler in Wolfisheim in der Nähe von Strassburg, wo ihr Mann als Pfarrer arbeitete. Sie war eher füllig, mit 1,42 Metern auffällig klein und hatte sieben Kinder, von denen nur zwei Töchter überlebten. Nach dem Tod ihres Mannes kehrte Anna Catharina Bischoff nach Basel zurück und starb dort mit 68 Jahren an Syphilis. Das alles konnten die Forscher den Archiven entlocken.