Bernd Schildger (geb. 1965 in Frankfurt am Main) studierte Tiermedizin in Giessen und praktizierte anschliessend als Zootierarzt in Giessen. Seit 1997 ist er Direktor des Tierparks Dahlhölzli in Bern.

In seinem neusten Buch «Mensch, Tier!» (Werdverlag, 2019) beschreibt er die ambivalente Beziehung von Tier und Mensch: Der Tierschutz nehme zu und gleichzeitig benutze der Mensch immer mehr Tiere für seine Zwecke.