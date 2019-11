Inhalt

«Einstein» im Krisengebiet - Die Schweiz hilft – was bringt’s?

Schweizer Entwicklungshilfe hat eine lange Tradition. Doch was bewirkt sie nachhaltig? «Einstein» besucht eine Familie in Kenia, die eine Bargeld-Spende erhalten hat – und begleitet ein Trinkwasser-Projekt in einem Katastrophengebiet in Mosambik.