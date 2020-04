Inhalt

«Einstein» im Zoo - Lewa-Savanne: Ein Stück Afrika im Zürcher Zoo

Sie soll bald eröffnet werden: die Savanne im Zürcher Zoo, in der Giraffen, Zebras, Nashörner und Antilopen gemeinsam zusammenleben wie in der Wildnis. Welche Überlegungen stecken dahinter? Und wie bringt man eine Savanne in die Schweiz? «Einstein» hat nachgefragt.