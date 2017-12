Die Tiermedizin erlebt eine Revolution. Die Spezialisierung nimmt zu, die Kosten explodieren. «Einstein»-Moderator Tobias Müller heuert als Praktikant im Tierspital Zürich an.

«Einstein» im Tierspital – Wenn Spitzenmedizin auf den Hund kommt 93 min, aus Einstein vom 28.12.2017

Noch vor 20 Jahren war es fast undenkbar, dass ein Kaninchenbesitzer 1000 Franken für die ärztliche Behandlung seines geliebten Haustieres ausgibt. Heute geben einzelne Tierhalter 10'000 Franken aus, ohne mit der Wimper zu zucken. Was ist passiert?

«Einstein»-Moderator Tobias Müller heuert als Praktikant in einer der renommiertesten Tierkliniken Europas an: im Tierspital Zürich. Hier bekommen Hunde Herzschrittmacher, Katzen werden mit Krebs-Strahlentherapie behandelt und Kälber werden per Notkaiserschnitt zur Welt gebracht.

Manchmal geht es um Leben und Tod

Tobias Müller hat selbst kein Haustier, trotzdem packt er mit an und behandelt alles – vom herzkranken Hund bis zum Mäusebussard, der in einen Stacheldrahtzaun geflogen ist. Der Moderator taucht ein in die Welt der hochspezialisierten Forschung und Medizin, in der es oft um Leben und Tod geht. Immer wieder fragt er sich dabei: Übertreiben wir es nicht? Wo sind die Grenzen der Spitzenmedizin bei Tieren?

«Einstein» zeigt, wo die Forschung steht und will wissen, was die Fortschritte in der Tiermedizin für unser Verhältnis zum Tier bedeuten.