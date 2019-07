Inhalt

Zurück zur Natur - Was können wir von den Pflanzen lernen?

Alles, was lebt, kann fühlen und leiden: Was indigene Völker seit jeher leben, findet zunehmend Eingang in die Wissenschaft. Wir müssen uns – auch zur Rettung des Klimas – wieder darauf besinnen, sagen der Philosoph Andreas Weber, der Forstingenieur Ernst Zürcher und die Schamanin Saskia Middendorp.