Frauen in der Tech-Branche

Für Managerin Suzanne Dibianca sind alle Unternehmen in der Pflicht, für Lohn-Fairness zu sorgen.

Susanne DiBianca im Interview 4:51 min, vom 18.1.2018

SRF Kultur: Wie steht es um die Geschlechtergleichstellung in Ihrer Firma Salesforce heute, sind Sie zufrieden?

Suzanne Di Bianca: Ich bin mit der Branche insgesamt nicht zufrieden. Gerade in der Technologie-Branche haben wir etwa 30 Prozent Frauen, und es sind noch weniger, wenn man die Verwaltungsräte anschaut.

Bei Salesforce betrachten wir uns als führend in der Gleichstellung der Frauen. Wir haben über 30 Prozent der Frauen in den Führungspositionen, und eine sehr gute Vertretung in unserem Verwaltungsrat. Wir gehen sehr bewusst mit dem Thema um - wenn es darum geht, grossartige Frauen hereinzuholen und die High-Performerinnen schnell zu fördern.

Zusatzinhalt überspringen Zur Person: Eric Millette Suzanne DiBianca ist Gründungsmitglied und Chief Philanthrophy Officer bei salesforce.org. DiBiancas Ziel: soziales Engagement in die Unternehmensführung einzubetten. Jedes Unternehmen soll je einen Prozent seines Umsatzes, seiner Arbeitskraft und seiner Produkte für einen guten Zweck abgeben.

Aber Sie sagen selber: Das Silicon Valley kämpft seit Jahren damit, Frauen in die Führungsebene zu bringen. Weshalb ist das so schwierig?

Es geht nicht nur um das Silicon Valley, es geht um die gesamte Technologie-Branche. Es ist ein globales Problem, auch an dieser Konferenz. Die Organisatoren haben aber grossartige Arbeit geleistet, auch Frauen als Rednerinnen einzuladen. Das hat mich dieses Jahr beeindruckt.

Das Problem ist: die anwesenden Teilnehmer sind vor allem Vertreter von Technologie-Unternehmen und die sind immer noch sehr dominiert von männlichen Mitarbeitern. Wir versuchen, bereits bei den jüngeren Frauen und Studentinnen anzusetzen, ihnen Naturwissenschaften, Mathematik, Computertechnologie und Robotik näherzubringen, Karrieren aufzubauen.

Aber Sie haben auch in Ihrer Firma den Lohnunterschied untersucht – da haben Sie Peinliches herausgefunden.

Davor wussten wir es einfach nicht. Also haben wir uns das mal angeschaut, wie es mit der Lohngleichheit bzw. -ungleichheit bestellt ist. Wir haben bei uns selber angefangen. Inzwischen führen wir jedes Jahr eine Prüfung durch, und wenn wir da Unterschiede finden, dann beheben wir das auch – sowohl bei Frauen wie auch bei Männern. Wir haben 2 Millionen Dollar verwendet, um das auszugleichen, um sicherzustellen, dass Frauen gleich viel bezahlt wird wie Männern.

Haben die Tech-Riesen hier eine besondere gesellschaftliche Verantwortung?

Was die gleiche Bezahlung angeht, betrifft es ja nicht nur den Bereich Technologie. Es ist in vielen anderen Branchen ein Problem. Die Branche spielt keine Rolle. Wichtig ist die Fairness.

Aber andere Branchen sind ja weiter als die Tech-Branche.

Dabei haben gerade Technologie-Unternehmen oft die Instrumente, um diese Information aufzudecken, und zwar schneller als die anderen.

Was ist speziell an der Verantwortung der Tech-Riesen?

Sie agieren sehr disruptiv. Sie verändern, wie andere Unternehmen und Individuen miteinander umgehen – und mit der Welt an sich. Es ist sehr wichtig, dass diese Unternehmen Verantwortung übernehmen.

Das Interview führte Partricia Laeri