Schnee finden um diese Jahreszeit viele etwas Tolles. Damit wir den Schnee nicht mit der lila Brille anschauen müssen, erscheint der Schneefall auf unseren Radar nun in neuen Farben.

Beim Schnee schauen wir nun durch die lila Brille

Eine der meistgenutzten Seiten von SRFMeteo ist unser Radar. Sie erhalten dort Informationen zum Niederschlag der letzten 12 und der kommenden 60 Stunden.

Legende: Vier Niederschlagsarten und ihre farblichen Abstufungen. SRFMeteo

Sowohl bei der Messung, als auch bei der Prognose kann zwischen Regen, Gewittern, Schneeregen und Schnee unterschieden werden. Vor allem leichter Schneefall konnte auf unserer hellen Schweizerkarte vor allem von Personen mit einer Sehschwäche nur mit Mühe erkennt werden. Da wir unsere Webseite möglichst barrierefrei gestalten wollen, haben wir die Farben angepasst.

Regen wird wie bisher je nach Intensität in 4 Abstufungen dargestellt. Gewitter, Schneeregen und Schnee stehen in jeweils zwei Abstufungen zur Verfügung.

Regen: Blau kann gut mit Wasser/Regen assoziiert werden.

Gewitter/Hagel: Orange und rot sind Warnfarben.

Schneeregen: Graustufen. Weder Regen noch Schnee.

Schnee: Lila ist in der Meteorologie mit nichts assoziiert und hat einen guten Kontrast zu Schneeregen oder Regen - vor allem für Personen mit einer Sehschwäche.



Gerade in der Adventszeit lieben viele den Schnee. Und so können wir uns alle in Zukunft auch ohne lila Brille über Schneefall freuen.