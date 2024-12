Per E-Mail teilen

In den letzten Tagen war es in den tiefsten Lagen oft grau. Aus der Feuchtigkeit des kalten Nebels können aber grossartige Strukturen wachsen. Sobald diese an die Sonne kommen, wird die weisse Pracht erst richtig sichtbar.

1 / 11 Bild 1 von 11 Legende: Grosswangen/LU Priska Ziswiler

2 / 11 Bild 2 von 11 Legende: Schlosswil/BE Ursula Gugger

3 / 11 Bild 3 von 11 Legende: Egolzwil/LU Foto Vinzenz Blum

4 / 11 Bild 4 von 11 Legende: Pfäffikersee/ZH Kurt Vigl

5 / 11 Bild 5 von 11 Legende: Egolzwil/LU Vinzenz Blum

6 / 11 Bild 6 von 11 Legende: Sihlsee/SZ Kurt Füchslin

7 / 11 Bild 7 von 11 Legende: Meiringen/BE Simon Boss

8 / 11 Bild 8 von 11 Legende: Winkel/ZH Sigrid Wachter

9 / 11 Bild 9 von 11 Legende: Hütten/ZH Charlotte Stocker

10 / 11 Bild 10 von 11 Legende: Schiffenen/FR Martin Tschopp

11 / 11 Bild 11 von 11 Legende: Anwil/BL Beat Schaffner

Vielen Dank für die vielen tollen Bilder via Formular .