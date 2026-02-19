Winterwetter adee: von Sonntag bis Donnerstag ist es sehr mild und häufig sonnig.

Ein Hoch breitet sich von Spanien her zu uns aus. In der Schweiz gibt es bald:

verbreitet 13 bis 16 Grad.

immer wieder Sonnenschein, vor allem am Dienstag und Mittwoch.

nur am Montag lokal etwas Regen, sonst folgt eine längere trockene Phase.

Legende: Von Sonntag bis Donnerstag ist es sehr mild. Die Temperaturen liegen deutlich über dem langjährigen Durchschnitt, welcher mit der gestrichelten Linie dargestellt ist. SRF Meteo

Die Sonne meldet sich zurück. Am Sonntag ist es vielerorts häufig sonnig. Am Montag bringt eine schwache Störung von Norden her etwas mehr Wolken und lokal wenig Regen. Danach setzt sich wieder die Sonne durch. Vor allem Dienstag und Mittwoch scheint sie oft.

Perfektes Wetter für...

...die Basler Fasnacht.

Legende: Cortège am Mittwoch bei 16 Grad. Am Morgestraich könnte es ein paar Tropfen Regen geben, sonst lacht oft die Sonne vom Basler Fasnachtshimmel. Winfried Rothermel

...einen Ausflug in die Berge.

Legende: Auf 2000 m Mitte nächster Woche 8 Grad. Oberhalb von 1000 m fielen in den letzten Tagen 50 bis 150 Zentimeter Schnee, teils auch mehr. Die Skipisten lassen sich vor allem am Dienstag und Mittwoch bei viel Sonnenschein geniessen. Thomas Zimmermann

...Mittagspause an der Sonne

Legende: Wo ist die nächste Gartenbeiz? Auch wer weder Ski- noch Fasnachtsferien hat, kann das Wetter geniessen. Für die Mittagspause empfiehlt sich nebst der Jacke am Dienstag und Mittwoch unbedingt auch die Sonnenbrille. Ebenfalls verlockender als diese Woche: der Besuch einer Gartenbeiz am Feierabend. Stephan Kühne

Übrigens: im Verlauf der nächsten Woche findet der Sonnenuntergang in der ganzen Schweiz erst nach 18:00 statt. Vorausgesetzt, man hat freie Sicht sowohl gegen Osten wie auch Westen, gibt es an einem wolkenlosen Tag rund 10 Stunden und 45 Minuten Sonnenschein.