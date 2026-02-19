Ein Hoch breitet sich von Spanien her zu uns aus. In der Schweiz gibt es bald:
verbreitet 13 bis 16 Grad.
immer wieder Sonnenschein, vor allem am Dienstag und Mittwoch.
nur am Montag lokal etwas Regen, sonst folgt eine längere trockene Phase.
Die Sonne meldet sich zurück. Am Sonntag ist es vielerorts häufig sonnig. Am Montag bringt eine schwache Störung von Norden her etwas mehr Wolken und lokal wenig Regen. Danach setzt sich wieder die Sonne durch. Vor allem Dienstag und Mittwoch scheint sie oft.
Perfektes Wetter für...
...die Basler Fasnacht.
...einen Ausflug in die Berge.
...Mittagspause an der Sonne
Übrigens: im Verlauf der nächsten Woche findet der Sonnenuntergang in der ganzen Schweiz erst nach 18:00 statt. Vorausgesetzt, man hat freie Sicht sowohl gegen Osten wie auch Westen, gibt es an einem wolkenlosen Tag rund 10 Stunden und 45 Minuten Sonnenschein.