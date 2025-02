Vor 13 Jahren war die Schweiz eine Tiefkühltruhe. Während Tagen lag über Skandinavien ein äusserst starkes Hochdruckgebiet. Am Südrand davon floss eiskalte Luft zu den Alpen.

An einem sogenannten «Eistag» steigen die Temperaturen auch tagsüber nicht über null Grad. Zwischen Ende Januar und Mitte Februar im Jahr 2012 gab es auf der Alpennordseite verbreitet 14 bis 16 Eistage in Folge. Dies war eine der markantesten Kältewellen der letzten 150 Jahre.

Während dieser Kälteperiode kühlte es in der Nacht wiederholt auch an Messstationen im Flachland auf weniger als -10 Grad ab. In Zürich zum Beispiel elf Mal hintereinander.

Legende: Vom 3. bis am 13. Februar 2012 lagen die Tiefstwerte immer unter -10 Grad. SRF Meteo

Besonders kalt war es am Morgen des 4. Februar. Im Flachland lagen die Temperaturen zwischen -16 und -20 Grad. Auch tagsüber blieb es oft bitterkalt, die Temperaturen lagen vielerorts durchgehend mehrere Grade unter dem Gefrierpunkt.

Legende: Völlig vereister Hafen in Yvonand/VD am Neuenburgersee am 16. Februar 2012 Sebastian Haldi

Aufgrund der anhaltend tiefen Temperaturen froren auch diverse Mittellandseen zu. Im Kanton Zürich waren damals alle grösseren Gewässer mit Ausnahme des Zürichsees begehbar.

Nach einer Woche war der Spass auf dem Eis bereits wieder vorbei. Schliesslich rückte die Polizei aus, um die Leute darauf aufmerksam machen, dass die Eisdicke nicht mehr ausreichend ist. Bilder dazu gibt es in der Ausgabe von Schweiz Aktuell vom 17. Februar 2012 ab Minute 14.

Diese Woche vergleichsweise mild

Aktuell sind wir weit von diesen Temperaturen entfernt. Wenn der Hochnebel hartnäckig bleibt, kühlt es stellenweise in der Nacht nicht einmal unter 0 Grad ab. Und tagsüber gibt es lokal sogar Höchstwerte im positiven zweistelligen Bereich.

Der Dienstag fliesst nur an wenigen Orten als Eistag in die Statistik ein, zum Beispiel im Oberengadin und auf dem Jungfraujoch/BE.

Interessieren Sie sich für weitere Fakten zu Eis und Kälte? Lösen Sie unser Quiz!