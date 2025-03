Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 11. Gossau/SG. 22°-Ring, Nebensonnen. Bildquelle: Linda Eichmüller. 1 / 11 Legende: Gossau/SG 22°-Ring, Nebensonnen Linda Eichmüller

Bild 2 von 11. Willisau/LU. Nebensonne und Zirkumzenitalbogen. Bildquelle: Andy Bürkli. 2 / 11 Legende: Willisau/LU Nebensonne und Zirkumzenitalbogen Andy Bürkli

Bild 3 von 11. Dierikon/LU. 22°-Ring, Nebensonnen. Bildquelle: Alois Bucher. 3 / 11 Legende: Dierikon/LU 22°-Ring, Nebensonnen Alois Bucher

Bild 4 von 11. Eigenthal/LU. 22°-Ring, Nebensonnen. Bildquelle: Cope Cope. 4 / 11 Legende: Eigenthal/LU 22°-Ring, Nebensonnen Cope Cope

Bild 5 von 11. Hochdorf/LU. 22°-Ring, Nebensonnen. Bildquelle: Marco Derungs. 5 / 11 Legende: Hochdorf/LU 22°-Ring, Nebensonnen Marco Derungs

Bild 6 von 11. Vogelwarte Sempach/LU. 22°-Ring, Nebensonnen und Zirkumzenitalbogen. Bildquelle: Malea Gasser. 6 / 11 Legende: Vogelwarte Sempach/LU 22°-Ring, Nebensonnen und Zirkumzenitalbogen Malea Gasser

Bild 7 von 11. Frauenfeld/TG. 22°-Ring, Nebensonnen. Bildquelle: Marco Niedermann. 7 / 11 Legende: Frauenfeld/TG 22°-Ring, Nebensonnen Marco Niedermann

Bild 8 von 11. Grünenmatt/BE. Zirkumhorizontalbogen. Bildquelle: Anita Flückiger. 8 / 11 Legende: Grünenmatt/BE Zirkumhorizontalbogen Anita Flückiger

Bild 9 von 11. Rain/LU . 22°-Ring, Nebensonnen und Zirkumzenitalbogen. Bildquelle: Helen Wigger. 9 / 11 Legende: Rain/LU 22°-Ring, Nebensonnen und Zirkumzenitalbogen Helen Wigger

Bild 10 von 11. Unterägeri/ZG . 22°-Ring, Nebensonnen. Bildquelle: Peter Bumbacher. 10 / 11 Legende: Unterägeri/ZG 22°-Ring, Nebensonnen Peter Bumbacher

Camping International Lido Luzern . 22°-Ring, Nebensonnen. Bildquelle: Daniela Looser.

22°-Ring

Der Kreis um die Sonne hat einen Radius von 22° um die Sonne. Er entsteht an Säulenkristallen, das Licht wird dort an zwei Seitenflächen gebrochen.

Nebensonnen

Die Nebensonnen sind rechts und links der Sonne zu finden. Je nach Sonnenhöhe sind sie auf dem 22° Ring oder etwas daneben zu finden. Sie entstehen durch Brechung an zwei Seitenflächen von Plättchenkristallen, welche horizontal ausgerichtet sind.

Zirkumzenitalbogen

Der oberhalb der Sonne, von der Sonne weg gebogene Bogen (in Regenbogenfarben) wird Zirkumzenitalbogen genannt. Er entsteht wie die Nebensonnen an horizontal ausgerichteten Plättchenkristallen, das Licht wird hier aber an der oberen Basisfläche und an einer Seitenfläche gebrochen.

Mehr Informationen zu den Haloarten unter meteoros.de