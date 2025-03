Am Sonntagmorgen punkt zwei Uhr werden die Uhren in Europa wieder um eine Stunde vorgestellt. Entsprechend sollten die Wecker schon am Samstagabend umgestellt werden. Am letzten Oktobersonntag, in diesem Jahr am 26. Oktober, endet wie üblich die Sommerzeit, und es gilt wieder Standardzeit.

Des einen Leid des anderen Freud: Am Sonntagmorgen beginnt wieder die Sommerzeit. Pünktlich um zwei Uhr werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt, auf drei Uhr. Danach gilt für rund sieben Monate die Sommerzeit. Sie endet in diesem Jahr am Sonntag, 26. Oktober.

Der Bundesrat sprach ein Machtwort

Die Umstellung auf Sommerzeit basiert auf der Sommerzeitverordnung, die durch den Bundesrat festgelegt wurde. Diese bestimmt, dass die Sommerzeit am letzten Sonntag im März beginnt.

Legende: Wecker vorstellen! Die Uhren sind am Sonntag vorzustellen und nicht zurück. FB

Von 1981 bis 1995 dauerte die Sommerzeit bis zum letzten Septembersonntag, seit 1996 endet die Sommerzeit einen Monat später, nämlich am letzten Sonntag im Oktober. Damit ist unsere Zeit angepasst an das Zeitregime in der Europäischen Union. Älteren Semestern ist noch der Sommer 1980 in unangenehmer Erinnerung. Damals war die Schweiz eine Zeitinsel. Alle Nachbarländer hatten bereits die Sommerzeit eingeführt, nur die Schweiz beharrte bei der Standardzeit.

Glück für Langschläfer

Mit der Zeitumstellung bleibt es am Morgen wieder länger dunkel. Am Sonntag geht die Sonne beispielweise in Zürich um 07.08 Uhr auf. Das hatten wir schon einmal: Auch am 27. Februar war zu dieser Zeit Sonnenaufgang. Nun dauert es bis am 30. April, bis wir am Morgen die Zeitumstellung wieder aufgeholt haben. Faktisch ergibt die Zeitumstellung am Morgen eine Verschiebung des Tageslichtes von etwa einem Monat.

Legende: Sonnenaufgang Um 06.38 Uhr gab es am Freitagmorgen den ersten Sonnenschein im Maggiadelta. Ab Sonntag wird das wieder gemächlicher, und man kann eine Stunde länger liegen bleiben. Thomas Zimmermann

Trotzdem ist es am 30. April bedeutend länger hell als jetzt. Auf Grund der hohen sommerlichen Sonnenbahn setzt die Dämmerung schon 3 Minuten früher ein als am Ende der winterlichen Standardzeit. Gleichzeitig gewinnen wir aber am Abend die Stunde Tageslicht durch die Zeitumstellung dazu, dann 44 Minuten durch die zunehmende Tageslänge und letztendlich am Abend auch noch 47 Minuten Dämmerungsphase.

Am 26. Oktober wird auf Standardzeit zurückgestellt

Am 26. Oktober wird auf Standardzeit zurückgestelltAm Sonntag, 26. Oktober um drei Uhr wird uns die «verlorene» Stunde wieder geschenkt, die uns nun abgezwackt wird. Wir stellen dann aber nicht auf Winterzeit, sondern auf Standardzeit um, bei uns Mitteleuropäische Zeit, im Gegensatz zur Mitteleuropäischen Sommerzeit während der Sommermonate.