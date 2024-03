Am Donnerstag steigen die Temperaturen auf 15 bis 19 Grad, auf 2000 m gibt es etwa +7 Grad. Dafür verantwortlich ist ein Zwischenhoch, das zudem für viel Sonnenschein sorgt. Jedoch ziehen einige ausgedehnte Wolkenfelder vorbei und im Flachland startet der Tag vielerorts mit Nebel oder Hochnebel.

Legende: Quellwolken türmen sich bereits auf. Der Sommer nähert sich. Christine Plüss, Oberwil/BL

Zum Vergleich: Die mittlere Höchsttemperatur liegt im März bei etwa 11 Grad, im April bei etwas unter 16 Grad und im Mai bei knapp 20 Grad. Somit befinden wir uns am Donnerstag temperaturmässig mitten im Frühling und auch danach bleibt es mild mit Höchstwerten um 15 Grad.

Legende: Die Höchsttemperatur um 18 Grad vom Donnerstag liegt deutlich über der März-Norm und nur knapp unter der Norm vom Mai. SRF Meteo

Höchstwerte von -10 bis +27 Grad

Nicht ausser Acht gelassen werden darf, dass der März eine grosse Spannbreite an Tageshöchstwerten bietet. Am 6. März 1971 wurde es in Glarus den ganzen Tag nicht wärmer -9.8 Grad, in Bern gab es an diesem Tag maximal eisig kalte -9.1 Grad. Auf der anderen Seite des Temperaturspektrums für den März liegen die rund 25 Grad in Basel, Luzern, Sion und Chur für jeweils Ende März. Auf der Alpensüdseite erreichte die Temperatur am 19. März 2005 den März-Rekordwert von 28.0 Grad.

Rekordwarmer Winter

Bereits die letzten Monate waren überdurchschnittlich warm. Im Februar resultierte sogar eine Abweichung von 4 bis 6 Grad im Vergleich zur Norm zwischen 1991 und 2020 - ein Rekord.