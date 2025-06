Der astronomische Sommer 2025 startet im zartesten Morgenrot. Am Samstagmorgen um 04.42 Uhr ist es so weit, und die Sonne erreicht den scheinbar nördlichsten Punkt ihrer jährlichen Bahn. Somit beginnt auf der Nordhalbkugel der Sommer. Bei uns rund 45 Minuten vor Sonnenaufgang.

Für die Meteorologen startete der Sommer 2025 schon am 1. Juni, und das war sicher nicht ganz falsch. Teilweise haben wir in der Schweiz schon mehr als 15 Sommertag gehabt, also Tage mit einem Höchstwert von mehr als 25 Grad, so beispielsweise in Visp.

Sommeranfang am 20. oder 21. Juni

Die Astronomen tun sich mit dem Sommeranfang bedeutend schwerer. Für sie startet der Sommer entweder am 20. Juni oder am 21. Juni. Der Sommeranfang ist für sie streng definiert. Erreicht die Sonne ihren nördlichsten Punkt auf der scheinbaren Umlaufbahn, beginnt der Sommer.

Legende: Minimaler Schatten Am Tag des astronomischen Sommeranfangs steht die Sonne am Mittag so steil wie sonst nie. Entsprechend ist der Schatten minimal. FB

Dies ist in diesem Jahr am Samstagmorgen um 04.42 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit der Fall. Immerhin lässt sich der astronomische Sommer sehr viel Zeit. In diesem Jahr geht er erst am 22. September am Abend um 20.19 Uhr zu Ende. Damit ist der Sommer klar die längste Jahreszeit, und dauert mehr als 4 ½ Tage länger als der Winter.

Die Ellipse ist schuld

Die Erde umrundet die Sonne nicht auf einer Kreisbahn, sondern auf einer elliptischen Bahn. Umrundet ein Körper einen anderen auf einer elliptischen Bahn kommt unter anderen auch das 2. Keplersche Gesetz zum Tragen. Dieses besagt, dass in gleichen Zeiten gleiche Flächen überstrichen werden, wobei die Fläche aufgespannt wird durch die Erde zum Zeitpunkt der Ereignisbeginns und am Ereignisbahn sowie der Sonne. Daraus ergibt sich, dass die Erde in Sonnennähe schneller unterwegs ist als in Sonnenferne.

Aphel mitten im Sommer

Nun will es der Zufall, dass wir uns im Nordsommer im sonnenfernsten Punkt befinden. Das sogenannte Aphel wird zwischen dem 3. und 6. Juli erreicht. Für die Astronomen zählt dabei nicht die Distanz der Erde zur Sonne, sondern die Distanz zwischen dem Schwerpunkt des Systems Erde/Mond und der Sonne. Obwohl wir im Sommer im sonnenfernsten Punkt der Umlaufbahn sind, hat dies nur einen völlig untergeordneten Einfluss auf die Temperatur. Und als schwacher Trost: In 13'000 Jahren ist die Situation genau umgekehrt. In unserem Sommer sind wir dann im sonnennächsten Punkt, dafür dauert zu jenem fernen Zeitpunkt der Winter länger als der Sommer. Das braucht sich unsere Generation also nicht zum Problem zu machen.

Erdachse in chronischer Schieflage

Damit nicht genug. Weil auch noch die Erdachse geneigt ist, findet der früheste Sonnenauf- und der späteste -untergang nicht am längsten Tag statt. Den frühesten Sonnenaufgang haben wir schon hinter uns. Der war am Montag, 16. Juni. Dafür steht uns der späteste Sonnenuntergang noch bevor. Am 26. Juni bleibt es in unseren Gefilden am längsten hell. Gemäss offizieller Lesart ist in Fahy, im Pruntruter Zipfel, der späteste Sonnenuntergang, und zwar um 21.33 Uhr.

Legende: Problemzone Horizont Meist wird die Topographie bei Sonnenaufgangszeiten nicht berücksichtigt, schon gar nicht Häuser und Baumbestand. Peterson Palombo

Berücksichtig man aber die Topographie und die Höhenlage eines Ortes, dann findet der späteste Sonnenuntergang wahrscheinlich auf der Krete des Molésons um 21.42 Uhr statt. In Fahy, das in einer leichten Mulde liegt, ist dagegen schon um 21.08 Uhr Sonnenuntergang. In der Realität ist der Sonnenuntergang auch am La Dôle sehr spät, und zwar um 21.41 Uhr. Möglicherweise gibt es aber in den Waadtländer Alpen Punkte mit einem noch späteren Sonnenuntergang.