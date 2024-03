Am frühen Mittwochmorgen um 04.06 Uhr beginnt aus astronomischer Sicht der Frühling 2024. Zu diesem Zeitpunkt steht die Sonne genau senkrecht über dem Äquator und definiert so den Frühlingsbeginn. Kalendarisch ist es der früheste Frühlingsbeginn seit 1896.

Am frühen Mittwochmorgen um 04.06 Uhr Mitteleuropäische Zeit (MEZ) steht die Sonne senkrecht über dem Äquator. Danach verschiebt sie sich auf ihrer scheinbaren Bahn weiter nach Norden, und die Tage werden bei uns wieder länger als die Nächte. Gemäss astronomischer Definition beginnt auf der Nordhalbkugel zu diesem Zeitpunkt der Frühling, auf der Südhalbkugel wird es Herbst.

Legende: Der Frühling kommt Die Amphibien spüren schon den Frühling. Heinz Stöffle

Seit 128 Jahren frühester Frühlingsbeginn

Letztmals startete der Frühling am 20. März 1896 noch früher. Damals begann der Frühling am 20. März schon morgens um 03.23 Uhr, seither wurde es nie mehr so früh Frühling wie 2024. Dies hat mit der Umlaufzeit der Erde um die Sonne und mit unserem Kalender zu tun. Für eine Umrundung der Sonne braucht unser Planet nicht 365 Tage, sondern 365 Tage 5 Stunden und 49 Minuten. Entsprechend verspätet sich der Frühlingspunkt jedes Jahr um 5 Stunden und knapp 49 Minuten. Um zu verhindern, dass der Frühlingspunkt in ferner Zeit in den Hochsommer fällt, wird alle 4 Jahre ein Schalttag eingeschoben, letztmals am 29. Februar 2024. Mit der Schalttagskorrektur kommt es aber zu einer «Überkorrektur» von gut 44 Minuten auf 4 Jahre gesehen. Fiel 2020 der Frühlingsbeginn noch auf den frühen Morgen um 04.50 Uhr wird er im nächsten Schaltjahr 2028 bereits um 03.16 Uhr stattfinden.

Legende: Viele Bäume stehen schon in Blüte. An vielen Orten haben die Bäume schon ausgetrieben, so auch diese Zierkirsche in Münchwilen. Anita Heeb

Schule und Kirche machten sich das Leben einfach

Zur Festlegung des Ostertermins galt für die Kirche der 21. März als Frühlingsanfang, und auch in der Schule wurde lange Zeit vom 21. März als Frühlingsanfang gesprochen. Das ist aber seit 2011 Geschichte. Seither fällt der Frühlingsanfang jedes Jahr auf den 20. März. Damit nicht genug: Im Jahre 2048 fällt zum ersten Mal seit 1796 der astronomische Frühlingsanfang sogar wieder auf den 19. März. Das wird bis zum Ende des 21. Jahrhunderts noch weitere 17 Mal der Fall sein. Erst im Jahr 2102 wird der 21. März sein Comeback als Datum das Frühlingsanfangs feiern.

Die 100 Jahr- und 400 Jahr-Regel

Im Jahre 2100 gibt es keinen Schalttag. Daher verspätet sich der Frühlingsanfang zwischen 2096 und 2103 während 8 Jahren jeweils um 5 Stunden und 49 Sekunden, und so kommt der 21. März wieder zu Ehren, während für längere Zeit kein astronomischer Frühlingsanfang mehr auf den 19. März fallen wird. Erst 2180 wird erneut der Frühlingsanfang am 19. März stattfinden. Ganz anders im 20. Jahrhundert: Damals war gar nie am 19. März Frühlingsanfang. Darum griff im Jahr 2000 die 400 Jahr-Regel und der Schalttag fand statt, obwohl die Jahreszahl durch 100 teilbar war.

Legende: Hier ist schon Frühling Mit Nordföhn gab es am Montag am Luganersee schon gut 17 Grad. Irene Eichhorn

Frühlingsanfang mit Traumstart

Auf das aktuelle Wetter hat der frühe Frühlingstermin aber absolut keinen Einfluss. Trotzdem legt der astronomische Frühling einen Traumstart hin. Es wird in der ganzen Schweiz ziemlich sonnig, trotz hohen Wolkenfeldern, und möglicherweise wird auch auf der Alpennordseite das erste Mal die 20 Gradmarke übertroffen. Eine Spassbremse steht aber auch schon bereit. Am kommenden Wochenende erreicht uns deutlich kühlere Luft, und es muss mit Schnee auch unterhalb von 1000 Metern gerechnet werden. Frost ist in der Folge auch nicht ausgeschlossen.