In der Nacht auf Dienstag sanken die Temperaturen im Mittelland auf -10 bis -14 Grad. In den Alpen- und Juratälern wurden teils unter -20 Grad gemessen.

Aktuell liegt Polarluft über der Schweiz. In der vielerorts klaren, fast wolkenlosen Nacht kühlte es ausserordentlich stark ab. Um 7 Uhr in der Früh lagen die Temperaturen im Mittelland verbreitet zwischen -10 und -14 Grad. Gebietsweise erlebten wir die kälteste Nacht seit fast drei Jahren. In Bern war es am 20.Januar 2023 mit -14.1 Grad zum letzten Mal kälter als heute Morgen.

Legende: Freiburg/FR Sogar dem Jo Siffert Brunnen ist es zu kalt Jean-Luc Pittet

Tagsüber bleibt es kalt

Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen zwar etwas an, es bleibt aber auf der Alpennordseite mit -6 bis -2 Grad auch in den tiefen Lagen ganztags frostig kalt.

In den höheren Tälern deutlich kälter

Im Tiefkühler der Schweiz, in La Brévine, lagen die Tiefstwerte der vergangenen Tage zwischen -20 und -30 Grad, am kältesten wurde es mit -30.3 Grad in der Nacht auf den Montag. Ebenfalls unter -20 Grad kalt wurde es in Ulrichen/VS, Andermatt/UR oder Samedan/GR.

Legende: Abachtobel Horgen/ZH Gefrierender Wasserfall. Heidi Kühne

Der kälteste Ort der Schweiz war in den vergangenen Tagen die Alp Hintergräppelen im Toggenburg/SG, dort wurde heute ein Tiefstwert von -37.1 Grad registriert (Stand 7 Uhr).