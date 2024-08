...so es noch zwei Wochen bleiben mag. Oder doch bis im Herbst? Was uns Bauernregeln über das Wetter verraten.

Regnet es im nächsten Herbst oder nicht? Eine schwierige Frage, worauf unser Meteoteam wohl mit «Kann, muss aber nicht» antworten würde. Normalerweise ist uns im Alltag viel wichtiger zu wissen, ob wir heute, morgen oder in drei Tagen nass werden. Zum Glück können solche sogenannten Kurzfristvorhersagen ziemlich genau berechnet werden. Ab dem 4. Prognosetag wird's dann kniffliger: Dann kommen die Mittelfrist- und Langfristvorhersage ins Spiel. Oder eben die Bauernregeln.

Was ist eine Mittel- und Langfristprognose? Box aufklappen Box zuklappen Eine Mittelfristvorhersage gibt uns einen Hinweis darauf, wie sich das Wetter vom vierten bis zum zehnten Prognosetag entwickeln wird. Eine Langfristvorhersage berechnet das Wetter noch weiter hinaus. Meistens sind diese Prognosen viel ungenauer, weil die Wettermodelle diesen Zeitraum nur noch grob auflösen können.

Die Bauernregel am Himmelfahrtstag

Alles, was man über das Wetter und dessen Entwicklung beobachtete, wurde früher in Form von Volkssprüchen an die Nachfahren weitergegeben. Die kurzen Reime dienten dazu, die Folgen für die Landwirtschaft abzuschätzen, die das Wetter eines bestimmten Tages nach sich ziehen kann. Das Wetter wurde also wortwörtlich «zusammengereimt». Für den heutigen Feiertag Maria Himmelfahrt lässt sich zum Beispiel folgender Vers finden:

Scheint die Sonne fein und klar nach ihrer Art, an [...] Himmelfahrt, so ist es ein gut Zeichen bei den Leuten, dass es wird viel guten Wein bedeuten.

In der diesjährigen Erntezeit des Weines müsste also häufig sonniges, mehrheitlich trockenes und warmes Wetter vorherrschen - so wie heute eben. Ein paar Hinweise, die diesen Trend für den Start in den Herbst bestätigen, lassen sich in den Langfristprognosen für Zürich sogar finden. Spannend bleibt, ob sich die Bauernregel (und die Langfristprognose) in den nächsten Wochen bewahrheiten wird.