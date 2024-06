Über 130 mm Regen fielen im Kanton Schwyz alleine in den letzten drei Tagen. Das sind etwa drei Viertel des Niederschlags, der in einem gesamten Monat Mai fällt. Auch im Toggenburg, im Zürcher Oberland, in den beiden Appenzell sowie in Teilen des Kantons St. Gallen fielen über 100 mm Regen zwischen Mittwoch und Samstagmorgen.

Legende: Regensumme Grafik SRF Meteo, Daten: BA für Meteorologie und Klimatologie

In der Zentral- und Ostschweiz führten viele Bäche und kleinere Flüsse Hochwasser, lokal wurden Ausuferungen beobachtet.



1 / 6 Legende: Malters/LU Kleine Emme Urs Gutfleisch 2 / 6 Legende: Wila/ZH Töss -Tossa-„die Tosende“ Ursi Bosshard 3 / 6 Legende: Jona/SG Hochwasser - Jona Delta und Zürichsee Carla Girodo 4 / 6 Legende: Obfelden/ZH Sportplatz überschwemmt Dominik Stierli 5 / 6 Legende: Bellach/SO Wasser Simon Frei 6 / 6 Legende: Listbrücke zwischen Stein/AR und Haslen/AI Die Sitter ist voll Markus Preisig

Legende: SRF Meteo

Damit ging ein sehr nasser Mai zu Ende. Im Norden gab es zwischen 120 und 150 % des normalen Mairegens. Im Südtessin fiel mehr als das Doppelte des Regens, verglichen mit dem langjährigen Durchschnitt (1991-2020). Betrachtet man die Anzahl Tage mit Regen, hatten wir im Norden zwischen 2 und 7 Tage mit Regen mehr als sonst im Mai.