Bild des Monats September
Bild 1 von 6. Säntis. 7. September: Blutmond über dem Säntis. Bildquelle: Sven Brütsch.
Bild 2 von 6. Courchavon/JU. 10. September: In der feuchten Luft bildet sich eine Schauerwolke. Bildquelle: Irène Spielhofer.
Bild 3 von 6. Luzern. 10. September: Spätsommerblitze über Luzern. Bildquelle: Raimund Erni.
Bild 4 von 6. Mürren/BE. 17. September: Die Jungfrau trägt einen Wolkenhut. Bildquelle: Bernhard Künzler.
Bild 5 von 6. Thalheim an der Thur/ZH. 18. September: Der Morgennebel zieht sich langsam zurück. Bildquelle: Marco Suozzi.
Bild 6 von 6. Gämsfairenstock. 19. September: Wolkenloses Wander- aber schlechtes Gletscherwetter. Bildquelle: Kurt Füchslin.
