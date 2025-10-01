 Zum Inhalt springen

Bild des Monats Das schönste Wetterbild des Monats September ist gewählt.

Mit über 7320 Stimmen entschied sich das Publikum für den Blutmond über dem Säntis. Die eindrucksvolle Aufnahme von Sven Brütsch trägt nun den Titel «Bild des Monats September» . Ebenfalls grosse Beliebtheit fanden der Nebel an der Thur und die Jungfrau mit dem Hut. Herzliche Gratulation.

01.10.2025, 11:43

Die Umfrage lief bis am 3. Oktober 2025 um 12 Uhr.

Bild des Monats September

  • Bild 1 von 6. Säntis. 7. September: Blutmond über dem Säntis. Bildquelle: Sven Brütsch.
    Vollmond
  • Bild 2 von 6. Courchavon/JU. 10. September: In der feuchten Luft bildet sich eine Schauerwolke. Bildquelle: Irène Spielhofer.
    Gewitterwolke
  • Bild 3 von 6. Luzern. 10. September: Spätsommerblitze über Luzern. Bildquelle: Raimund Erni.
    Blitz
  • Bild 4 von 6. Mürren/BE. 17. September: Die Jungfrau trägt einen Wolkenhut. Bildquelle: Bernhard Künzler.
    Berg mit Wolkenhut
  • Bild 5 von 6. Thalheim an der Thur/ZH. 18. September: Der Morgennebel zieht sich langsam zurück. Bildquelle: Marco Suozzi.
    Morgennebel
  • Bild 6 von 6. Gämsfairenstock. 19. September: Wolkenloses Wander- aber schlechtes Gletscherwetter. Bildquelle: Kurt Füchslin.
    Wolkenloser Himmel
Wie kann ich Bilder einreichen?

Wir freuen uns auf Ihre Fotos. Hier können Sie Ihre Aufnahmen einsenden: SRFMeteoBild

Meteo Abendsendung SRF1, 2.10.25, 19:55 Uhr

