Bild des Monats - Das schönste Wetterbild des Monats September ist gewählt.

Mit über 7320 Stimmen entschied sich das Publikum für den Blutmond über dem Säntis. Die eindrucksvolle Aufnahme von Sven Brütsch trägt nun den Titel «Bild des Monats September» . Ebenfalls grosse Beliebtheit fanden der Nebel an der Thur und die Jungfrau mit dem Hut. Herzliche Gratulation.