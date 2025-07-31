 Zum Inhalt springen

Bild des Monats Wählen Sie das schönste Wetterbild des Monats August

Von heissen Sommertagen bis zu kräftigen Regenschauern und Gewittern, der August hat einiges geboten. Viele dieser Stimmungen wurden von Ihnen in eindrücklichen Bildern festgehalten. Nun haben Sie die Gelegenheit, aus sechs ausgewählten Aufnahmen Ihr schönstes Wetterbild zu küren.

31.07.2025, 15:15

  • Bild 1 von 6. Brissago/TI. 3. August: Wolkenzauber über dem Lago Maggiore. Bildquelle: Antonio Cazzato.
    Gewitterwolke
  • Bild 2 von 6. Aletschgletscher/VS. 5. August: Wolkenvogel über dem Gletscher. Bildquelle: Fabienne Furrer.
    Wolkenvogel über dem Gletscher.
  • Bild 3 von 6. Degersheim/SG. 7. August: Vollmondaufnahme mit Mehrfachbelichtung. Bildquelle: Atilla Schweizer.
    Vollmond
  • Bild 4 von 6. Rothenthurm/SZ. 15. August: Der Herbst klopft langsam an. Bildquelle: Priska Schuler-Nussbaumer.
    Morgennebel
  • Bild 5 von 6. Wasen im Emmental/BE. 24. August: Wolken reihen sich über dem Jura auf. Bildquelle: Tonni Tanner.
    Sommerhimmel
  • Bild 6 von 6. Augstmatthorn/BE. 25. August: Goldige Sommerstimmung in den Bergen. Bildquelle: Daniel Hug.
    Ausblick Richtung Sonne
Hier geht es zur Abstimmung:

Die Umfrage läuft bis am 3. September 2025 um 12 Uhr.

Wie kann ich Bilder einreichen?

Wir freuen uns auf Ihre Fotos. Hier können Sie Ihre Aufnahmen einsenden: SRFMeteoBild

