Bild des Monats - Wählen Sie das schönste Wetterbild des Monats August

Von heissen Sommertagen bis zu kräftigen Regenschauern und Gewittern, der August hat einiges geboten. Viele dieser Stimmungen wurden von Ihnen in eindrücklichen Bildern festgehalten. Nun haben Sie die Gelegenheit, aus sechs ausgewählten Aufnahmen Ihr schönstes Wetterbild zu küren.