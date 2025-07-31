Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Bild 1 von 6. Brissago/TI. 3. August: Wolkenzauber über dem Lago Maggiore. Bildquelle: Antonio Cazzato.
Bild 2 von 6. Aletschgletscher/VS. 5. August: Wolkenvogel über dem Gletscher. Bildquelle: Fabienne Furrer.
Bild 3 von 6. Degersheim/SG. 7. August: Vollmondaufnahme mit Mehrfachbelichtung. Bildquelle: Atilla Schweizer.
Bild 4 von 6. Rothenthurm/SZ. 15. August: Der Herbst klopft langsam an. Bildquelle: Priska Schuler-Nussbaumer.
Bild 5 von 6. Wasen im Emmental/BE. 24. August: Wolken reihen sich über dem Jura auf. Bildquelle: Tonni Tanner.
Bild 6 von 6. Augstmatthorn/BE. 25. August: Goldige Sommerstimmung in den Bergen. Bildquelle: Daniel Hug.
Hier geht es zur Abstimmung:
Die Umfrage läuft bis am 3. September 2025 um 12 Uhr.
Wie kann ich Bilder einreichen?
Wir freuen uns auf Ihre Fotos. Hier können Sie Ihre Aufnahmen einsenden: SRFMeteoBild