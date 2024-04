Vielerorts erleben wir im Vergleich zum Wochenende einen Temperaturrückgang um 20 Grad innerhalb weniger Tage.

Die kalte, feuchte Luftmasse ist «gekommen um zu bleiben».

Während des gesamten Winters gab es nur wenige Perioden mit ähnlich kalter Luftmasse.

Legende: Waldstatt/AR Ob die Blütenpracht dem Schnee standhält? Peter Zwingli

Am vergangenen Wochenende wurde vielerorts die Sommertag-Marke von 25 Grad geknackt. Diese Woche sind draussen wieder Wintermäntel und Handschuhe angesagt. Aus Nordwesten wird schubweise immer wieder kalte, feuchte Luft zum Alpenraum transportiert. Für den Hausberg von Luzern, den Pilatus (2107 m), sagen die Modelle bis auf Weiteres Temperaturen unter dem Gefrierpunkt voraus. Winterfans hätten sich eine solche Phase während des überdurchschnittlich warmen Februars gewünscht. Ähnlich intensive anhaltende Kältephasen gab es diesen Winter lediglich zwei Mal.

Legende: Die hellblaue Linie zeigt den gemessenen und erwarteten Verlauf der Tageshöchsttemperatur. Hervorgehoben sind längere Kälteperioden. SRF Meteo

Es wird spannend, ob das Flachland in den kommenden Tagen tatsächlich einmal eingezuckert wird. Der mittlere Termin für den letzten gemessenen Schnee ist an den meisten Flachland-Stationen vorbei, allerdings wurde in vergangenen Jahren auch deutlich später im Jahr noch Schnee gemessen: in Bern vor fünf Jahren zum Beispiel erst im Mai.