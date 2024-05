Vor Grossbritannien dreht sich Tief «Juli», das sich in den kommenden Tagen kaum vom Fleck bewegt. Blockiert wird «Juli» von Hoch «Uwe» über der Ostsee. Dieses verhindert vorerst das Weiterwandern des Tiefs in Richtung Osten.

1 / 1 Legende: Satellitenbild vom 13. Mai, 13:30 UTC Tief Juli zeigt sich in Schneckenform vor Grossbritannien. Eumetsat

Die Schweiz in der «Sandwich-Lage»

Zwischen dem Tief und Hoch eingeklemmt liegt die Schweiz in einer «Sandwich-Lage». Süd- bis südwestliche Höhenwinde führen schubweise Schauer- und Gewitterluft zum Alpenraum.

00:23 Video Gewitterwolken vom 12. Mai, Werner Krebs Aus Meteo Zusatzmaterial vom 13.05.2024. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

Und Pfingsten? Weiterhin im Sandwich.

Zum Pfingstwochenende nimmt der Hochdruckeinfluss von Süden her langsam zu. Damit steigen die Chancen auf Sonnenstrahlen, vor allem am Vormittag. Trotzdem sollten Wolken, die im Tagesverlauf vermehrt in die Höhe wachsen, im Auge behalten werden: Die Schweiz verbleibt vorerst in der gewitteranfälligen «Sandwich-Lage». Dabei zählen die Bergregionen klar zu den Favoriten der Festtags-Gewitterwolken, im Flachland donnert es voraussichtlich weniger häufig.