Eisblumen wachsen oft an Fenstern, am häufigsten an Dachfenstern. Dazu müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

Temperaturen unter dem Gefrierpunkt

ausreichend feuchte Luft

kalte, glatte Oberfläche mit kleinen Unebenheiten (z.B. etwas Schmutz)

Eisblumen waren früher vor allem an den Innenseiten von Fenstern zu bestaunen. Damals waren Fenster oft sehr schlecht isoliert (z.B. nur Einfachverglasung). Die Scheibe wurde zwar draussen kälter als drinnen, aber innen stand ausreichend Feuchtigkeit zur Verfügung, welche draussen eher fehlte.

Langsames Wachstum



Eisblumen wachsen, ausgehend von einer Unebenheit oder einem Schmutzpartikel, relativ langsam. Wenn es zu kalt ist, dann gefriert die ganze Scheibe gleichzeitig zu – oft ist das bei Autoscheiben der Fall, weil diese schneller auskühlen als Fensterscheiben.

Da Fensterscheiben heutzutage deutlich besser isoliert sind als früher, wachsen Eisblumen nur noch selten auf der Innenseite. In der Nacht auf Dienstag waren die Bedingungen offenbar ideal, dass sich Eisblumen vor allem aussen an Dachfenstern bilden konnten. Alle drei Bedingungen waren gegeben: Feuchtigkeit vom Regen am Montag, Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und eine glatte Oberfläche.

In der Nacht auf den Mittwoch wird es noch etwas kälter, Eisblumen sind wieder möglich.